Az az Albacete volt a Barcelona ellenfele, amely korábban nagy meglepetésre kiverte a Real Madridot a spanyol Király-kupából. Éppen ezért a katalánok már az elejétől rendkívül komolyan vették negyeddöntős ellenfelüket, ráadásul számukra idegenben kellett kivívni a továbbjutást az egy meccses párharcból. A találkozó első gólját a még mindig tinédzser Lamine Yamal lőtte a 39. perc elején, egy elég nagy hazai hibát kihasználva. Történt ugyanis, hogy a kapuskirúgás után a védő elveszítette a labdát, a vendégek pedig pár érintésből eljutottak a tizenhatoson belülre, ahonnan Yamal nem tévesztett célt a lövésével (ITT lehet a gólt megnézni).

A Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona jutott tovább a sorozatban

A második félidő 56. percében tovább növelte előnyét a Barcelona, ekkor Ronald Araujo érkezett kiválóan Marcus Rashford szögletére és közvetlen közelről fejelt a kapuba (2-0, ITT a gól). Eléggé felborult a pálya ebben a játékrészben, hatalmas labdabirtoklási és kapura lövési fölényben játszottak a katalánok, de a harmadik gól nem jött. Nos, ilyenkor a foci örök törvénye szokott megérkezni, és az utolsó percekre fordulva 2-1-re változott az állás Moreno fejese révén. Mire a hazai szurkolók beleélhették volna magukat az újabb csodába, jött Torres a 90. percben és visszaállította a két gólos különbséget (3-1), de aztán a VAR közbeszólt, les miatt maradt a 2-1 és az izgalmak a végére. Végül a Barcelona megtartotta a szűk előnyét és továbbjutott az elődöntőbe.