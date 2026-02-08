Megműtötték Marc-André ter Stegent, az FC Barcelona labdarúgócsapatának német válogatott kapusát, aki jelenleg a Girona kölcsönjátékosa. Az FC Girona tájékoztatása szerint a 33 éves futballista operációja zökkenőmentesen zajlott (bal combizom-sérülése miatt kellett kés alá feküdnie), azt azonban nem közölték, mikorra várható a visszatérése. Ter Stegen csupán a második mérkőzését játszotta a Gironában, amikor megsérült a combizma.

A német válogatott kapus a Barcelona játékosa, de most kölcsönadták

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A német csapat mellett a Barcelona sem örülhet

Kölcsönadására - ami az idény végéig szól - azért volt szükség, hogy minél több játéklehetőséghez jusson, és ott lehessen a nyári világbajnokságon. Erre azonban egyre kevesebb az esély, ugyanis vélhetően több hónapig nem léphet pályára.

A német válogatott elsőszámú kapusa így a Hoffenheim játékosa, Oliver Baumann lehet. A Bayern Münchent erősítő 39 éves Manuel Neuer kizártnak tartja, hogy visszatér a nemzeti csapatba.