Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Sport

Elképesztő szenzáció: még egy magyar versenyző lehet ott a téli olimpián!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Rossz híreket kaptak a hét utolsó napjára a labdarúgás, különösképpen a német foci szerelmesei. A Nationalelf hálóőrét, aki egyben a Barcelona igazolt futballistája is, Marc-André ter Stegent megműtötték.

Megműtötték Marc-André ter Stegent, az FC Barcelona labdarúgócsapatának német válogatott kapusát, aki jelenleg a Girona kölcsönjátékosa. Az FC Girona tájékoztatása szerint a 33 éves futballista operációja zökkenőmentesen zajlott (bal combizom-sérülése miatt kellett kés alá feküdnie), azt azonban nem közölték, mikorra várható a visszatérése. Ter Stegen csupán a második mérkőzését játszotta a Gironában, amikor megsérült a combizma. 

A német válogatott kapus a Barcelona játékosa, de most kölcsönadták
A német válogatott kapus a Barcelona játékosa, de most kölcsönadták
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A német csapat mellett a Barcelona sem örülhet

Kölcsönadására - ami az idény végéig szól - azért volt szükség, hogy minél több játéklehetőséghez jusson, és ott lehessen a nyári világbajnokságon. Erre azonban egyre kevesebb az esély, ugyanis vélhetően több hónapig nem léphet pályára.

A német válogatott elsőszámú kapusa így a Hoffenheim játékosa, Oliver Baumann lehet. A Bayern Münchent erősítő 39 éves Manuel Neuer kizártnak tartja, hogy visszatér a nemzeti csapatba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!