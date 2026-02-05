Leon Goretzka játékjogát 2018-ban, átigazolási díj nélkül szerezte meg a Bayern München, ám a 67-szeres német válogatott sztár már nem sokáig erősíti a bajorokat. Január 30-án jött a bejelentés, miszerint Goretzka nem hosszabbítja meg lejáró szerződését, így a most futó szezon után véglegesen elhagyja a münchenieket. A játékos korábban felöltött képei alapján pedig joggal lehet hinni, hogy az elválás kicsit sem rontott a harcikedvén.

A Bayern München sztárja, Leon Goretzka (képen jobbra) ismét kigyúrta magát

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

A Bayern München távozó sztárja nem először posztolt a konditeremből

Goretzka első komolyabb átalakulása 2020-ban történt, az akkori képeken is tisztán látszott, hogy a német sztár jelentős mennyiségű izmot pakolt fel magára. Formájára tehát napjainkban sem érkezhetett panasz, és erre az Instagrammon is emlékeztette a szurkolókat, miután úgy döntött, hogy az idény végén csapatot vált.

Bár megtiszteltetés számomra a top nemzetközi klubok érdeklődése, én egyértelmű döntést hoztam, hogy a szezon végéig az FC Bayern Münchennél maradok. Egy olyan csapattal, amellyel hihetetlenül jó együtt lenni, mind a pályán, mind azon kívül, és egy edzővel, aki igazi egységgé formálta a keretünket. Elkötelezettnek érzem magam ehhez a csapathoz és a klubhoz. Közös célunk, hogy májusban visszatérjünk a Marienplatzra, és együtt ünnepelhessük a legnagyobb címeket

– idézte a BL-győztest a Bild című lap, amely kitért arra is, hogy Goretzka a Hamburg elleni 2–2-es bajnokin végig a kispadon maradt, de a soron következő tétmérkőzésen ismét lehetőséget kaphat.

A következő állomáshelye még kérdéses, korábbi sajtóhírek a Premier League-ben szereplő Arsenal érdeklődéséről szóltak, a futballromantikusok viszont a jó eséllyel feljutó Schalke 04 mezében látnák ismét a klasszist. Goretzka jelenleg 292 tétmérkőzésnél jár a Münchennél, ez idő alatt 47 gólt és 48 asszisztot jegyzett, a 2025-2026-os szezon során Vincent Kompany 28 alkalommal küldte pályára.