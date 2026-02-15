Live
Kezdhetnek aggódni a Bayern München szurkolói? A csapatkapitány Manuel Neuer megsérült Werder Bremen elleni találkozón, így a világbajnok kapus várhatóan három hétig nem játszhat majd a Bayernben.

A Bayern München 39 éves kapusa szombaton kért cserét a Werder Bremen otthonában 3-0-ra megnyert bajnoki mérkőzés szünetében. A The Athletic azt írja, hogy Manuel Neuer combsérülést szenvedett, és várhatóan három hétig nem állhat csapata rendelkezésére. 

Injury Goalkeeper Manuel Neuer (Bayern Munich). GES / Soccer / 1. Bundesliga: Fortuna Dusseldorf - FC Bayern Munich, 14.04.2019 Football / Soccer: 1st League: Fortuna Dusseldorf vs. FC Bayern Munich, Dusseldorf, April 14, 2019 | usage worldwide (Photo by Marvin Ibo Güngör / GES-Sportfoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Bayern legendája cserét kért a Werder Bremen elleni meccsen
Fotó: Marvin Ibo Güngör/GES-Sportfoto /dpa Picture-Alliance via AFP

A Bayern kapusa kihagyja az év meccsét

A világbajnok kapus a sérülése miatt biztosan kihagyja a jövő heti Eintracht Frankfurt elleni találkozót hazai találkozót, valamint a február 28-án esedékes Dortmund elleni idegenbeli rangadót is, ami akár a bajnoki címről is dönthet. 

Vincent Kompany csapata jelenleg hatpontos előnnyel vezeti a Bundesligát a Dortmund előtt.

Neuer távollétében Jonas Urbig lesz a Bayern München kapusa, aki 2026 januárjában igazolt a Münchenben az 1. FC Köln csapatától. A 22 éves kapus az idei szezonban már öt meccsen védett a Bundesligában, ezekből négyet lehozott kapott gól nélkül, így a Bayern-szurkolóknak talán nem kell aggódniuk Neuer távolléte alatt sem. 

11 January 2026, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Bayern Munich - VfL Wolfsburg, matchday 16 at the Allianz Arena. Goalkeeper Jonas Urbig (Bayern Munich) warms up. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
 Jonas Urbigot óriási tehetségnek tartják
Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

A 39 éves Manuel Neuer jövőjét azonban homály fedi. A világbajnok német kapusa szerződése nyáron lejár, a folytatásról pedig még nem született döntés. A világbajnok német kapus évente 21 millió eurót keres a Bayern Münchennél, és bár a teljesítményére nem lehet panasz, a sérülések azonban egyre gyakrabban utolérik. 

Neuer az előző szezonban 15 mérkőzést hagyott ki sérülések miatt. Legutóbb 2025 márciusában sérült meg, amikor a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben izomszakadást szenvedett a jobb vádlijában, amikor csapata gólját ünnepelte. 

