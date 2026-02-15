A Bayern München 39 éves kapusa szombaton kért cserét a Werder Bremen otthonában 3-0-ra megnyert bajnoki mérkőzés szünetében. A The Athletic azt írja, hogy Manuel Neuer combsérülést szenvedett, és várhatóan három hétig nem állhat csapata rendelkezésére.

A Bayern legendája cserét kért a Werder Bremen elleni meccsen

Fotó: Marvin Ibo Güngör/GES-Sportfoto /dpa Picture-Alliance via AFP

A Bayern kapusa kihagyja az év meccsét

A világbajnok kapus a sérülése miatt biztosan kihagyja a jövő heti Eintracht Frankfurt elleni találkozót hazai találkozót, valamint a február 28-án esedékes Dortmund elleni idegenbeli rangadót is, ami akár a bajnoki címről is dönthet.

Vincent Kompany csapata jelenleg hatpontos előnnyel vezeti a Bundesligát a Dortmund előtt.

Neuer távollétében Jonas Urbig lesz a Bayern München kapusa, aki 2026 januárjában igazolt a Münchenben az 1. FC Köln csapatától. A 22 éves kapus az idei szezonban már öt meccsen védett a Bundesligában, ezekből négyet lehozott kapott gól nélkül, így a Bayern-szurkolóknak talán nem kell aggódniuk Neuer távolléte alatt sem.

Jonas Urbigot óriási tehetségnek tartják

Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

A 39 éves Manuel Neuer jövőjét azonban homály fedi. A világbajnok német kapusa szerződése nyáron lejár, a folytatásról pedig még nem született döntés. A világbajnok német kapus évente 21 millió eurót keres a Bayern Münchennél, és bár a teljesítményére nem lehet panasz, a sérülések azonban egyre gyakrabban utolérik.

Neuer az előző szezonban 15 mérkőzést hagyott ki sérülések miatt. Legutóbb 2025 márciusában sérült meg, amikor a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben izomszakadást szenvedett a jobb vádlijában, amikor csapata gólját ünnepelte.