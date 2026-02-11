Live
Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Szerdán este a labdarúgó Német Kupa negyeddöntőjében a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig 2-0-ra kikapott a rekordbajnok Bayern Münchentől az Allianz Arénában. A találkozón Orbán kezdőként lépett pályára, a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt pedig összehozott egy tizenegyest, a Bayern München azzal került előnybe.

Gulácsi Péter szerződéshosszabbítását hétfőn jelentette be az RB Leipzig, a korábbi magyar kapus azonban csak a kispadon kapott helyet a lipcsei csapatban, amelyben a kupameccseken rendre a belga Maarten Vandevoordt szokott védeni. Gulácsi talán nem is bánta, hogy a Bayern elleni meccsen nem kapott lehetőséget, a két csapat ugyanis az idei Bundesliga-szezonban már kétszer is összetalálkozott, ezen a két meccsen pedig 11 gólt lőtt a Bayern München a magyar kapusnak. 

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (C) looks on next to Leipzig's Hungarian goalkeeper #01 Peter Gulacsi (2L) after scoring his team's fourth goal during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, southern Germany, on August 22, 2025. (Photo by Karl-Josef Hildenbrand / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Gulácsinak az idei szezonban nem volt szerencséje a Bayern elleni bajnoki meccseken 
Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

A Bayern kihasználta a lipcsei cserekapus hibáját

A gól nélküli első félidőt követően a bajorok a 64. és a 67. percben eldöntötték a továbbjutást. Előbb Harry Kane tizenegyesből szerzett vezetést, miután a Gulácsit helyettesítő Vandevoordt egy kijövetelnél elcsúszott és büntetőt csinált. 

Bayern Munich's Croatian defender #44 Josip Stanisic is fouled by Leipzig's Belgian goalkeeper #26 Maarten Vandevoordt giving away a penalty during the German Cup (DFB-Pokal) quarter-final football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, southern Germany on February 11, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND QUASI-VIDEO.
A belga Maarten Vandevoordt hibája után került előnybe a Bayern München 
Fotó: Alexandra Beier/AFP

Ezt követően összezuhant a lipcsei csapat, melyet három perc múlva a kolumbiai Luis Díaz is mattolni tudott. 

A találkozót a magyar válogatott Willi Orbán végigjátszotta a lipcsei csapatban. 

Német Kupa, negyeddöntő
Bayern München-RB Leipzig 2-0 (0-0)

