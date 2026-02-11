Gulácsi Péter szerződéshosszabbítását hétfőn jelentette be az RB Leipzig, a korábbi magyar kapus azonban csak a kispadon kapott helyet a lipcsei csapatban, amelyben a kupameccseken rendre a belga Maarten Vandevoordt szokott védeni. Gulácsi talán nem is bánta, hogy a Bayern elleni meccsen nem kapott lehetőséget, a két csapat ugyanis az idei Bundesliga-szezonban már kétszer is összetalálkozott, ezen a két meccsen pedig 11 gólt lőtt a Bayern München a magyar kapusnak.

Gulácsinak az idei szezonban nem volt szerencséje a Bayern elleni bajnoki meccseken

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

A Bayern kihasználta a lipcsei cserekapus hibáját

A gól nélküli első félidőt követően a bajorok a 64. és a 67. percben eldöntötték a továbbjutást. Előbb Harry Kane tizenegyesből szerzett vezetést, miután a Gulácsit helyettesítő Vandevoordt egy kijövetelnél elcsúszott és büntetőt csinált.

A belga Maarten Vandevoordt hibája után került előnybe a Bayern München

Fotó: Alexandra Beier/AFP

Ezt követően összezuhant a lipcsei csapat, melyet három perc múlva a kolumbiai Luis Díaz is mattolni tudott.

A találkozót a magyar válogatott Willi Orbán végigjátszotta a lipcsei csapatban.

Német Kupa, negyeddöntő

Bayern München-RB Leipzig 2-0 (0-0)