A Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott legendás játékosa, David Beckham tavaly a lehető legnagyobb elismerésben részesült Nagy-Britanniában, ugyanis hivatalosan is lovaggá ütötte III. Károly király a sportvilágban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért. A legendás focista – aki jelenleg családjával pihen a francia Alpok egyik legelegánsabb síparadicsomában, Courchevelben – ezúttal egy hihetetlenül lovagias tettével került a címlapokra.

Az angolok legendája, David Beckham igazi úriemberként viselkedett

Fotó: SHAUN CLARK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megsérült sielőnek segített David Beckham

A brit királyi család körében is népszerű francia üdülőhelyen egy angol nő síelés közben elesett és beverte a fejét. A The Sun információi szerint a 115-szörös angol válogatott Beckham, aki a 2013-as visszavonulása óta hódol a téli sportoknak, különösen a snowboardozásnak, éppen kislányával, a 14 éves Harperrel volt, amikor a baleset történt. Az MLS-bajnok Inter Miami klubtulajdonosa látta, hogy mi történt, így azonnal lecsatolta a síléceit és a bajba jutott nő segítségére sietett. Egy szemtanú szerint a legendás sportoló „igazi úriemberként” viselkedett és egészen a mentőcsapat kiérkezéséig a helyszínen maradt

„David látta, hogy a nő beütötte a fejét, és aggódott érte. Levette a síléceit, és odament hozzá megkérdezni, hogy jól van-e – igazi úriember volt. David a sívezetője hihetetlenül kedvesek voltak” – mondta a szemtanú.