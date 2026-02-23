Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angolok lovaggá ütött legendája ezúttal nem a futballpályán, hanem síelés közben vált hőssé. David Beckham egy francia luxus síparadicsomban sietett egy bajba jutott nő segítségére.

A Manchester United és az angol labdarúgó-válogatott legendás játékosa, David Beckham tavaly a lehető legnagyobb elismerésben részesült Nagy-Britanniában, ugyanis hivatalosan is lovaggá ütötte III. Károly király a sportvilágban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért. A legendás focista – aki jelenleg családjával pihen a francia Alpok egyik legelegánsabb síparadicsomában, Courchevelben – ezúttal egy hihetetlenül lovagias tettével került a címlapokra. 

Az angolok legendája, David Beckham igazi úriemberként viselkedett
Az angolok legendája, David Beckham igazi úriemberként viselkedett
Fotó: SHAUN CLARK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megsérült sielőnek segített David Beckham 

A brit királyi család körében is népszerű francia üdülőhelyen egy angol nő síelés közben elesett és beverte a fejét. A The Sun információi szerint a 115-szörös angol válogatott Beckham, aki a 2013-as visszavonulása óta hódol a téli sportoknak, különösen a snowboardozásnak, éppen kislányával, a 14 éves Harperrel volt, amikor a baleset történt. Az MLS-bajnok Inter Miami klubtulajdonosa látta, hogy mi történt, így azonnal lecsatolta a síléceit és a bajba jutott nő segítségére sietett. Egy szemtanú szerint a legendás sportoló „igazi úriemberként” viselkedett és egészen a mentőcsapat kiérkezéséig a helyszínen maradt

„David látta, hogy a nő beütötte a fejét, és aggódott érte. Levette a síléceit, és odament hozzá megkérdezni, hogy jól van-e – igazi úriember volt. David a sívezetője hihetetlenül kedvesek voltak” – mondta a szemtanú. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Messi majdnem felrobbant dühében, úgy kellett lefogni – videó
A Beckham házaspár csillagászati áron eladta floridai álomotthonát, hatalmas profitot vágtak zsebre
Újabb dráma a Beckham családban: Brooklyn Beckham megdöbbentő lépésre szánta el magát
Ez lesz az évszázad balhéja? Brooklyn Beckham kitálalt a szüleiről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!