Egy héttel ezelőtt a portugál Benfica a Real Madrid együttesét fogadta a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. A találkozót a madridi csapat a brazil Vinícius Júnior álomgóljával 1-0-ra megnyerte, azonban mégsem erről marad emlékezetes a mérkőzés, hanem a brazil játékos gólja utáni botrányról.

A Benfica és a Real Madrid odavágója Vinícius Jr. és Gianluca Prestianni balhéja miatt maradt emlékezetes

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A mérkőzés közel tíz percre félbeszakadt, miután Vinícius Júnior azt állította, hogy a portugál csapat argentin játékosa, Gianluca Prestianni rasszista megjegyzéssel sértegette őt a gólját követően. A mérkőzés után Kylian Mbappé is azt állította, hogy ötször hallotta, amint a 20 éves támadó azt mondta Viníciusnak, hogy „majom”. Mivel Prestianni végig eltakarta a száját, így nem lehetett tudni, hogy pontosan mi hangzott el. Bár a fiatal játékos tagadta az ellene felhozott vádakat és úgy fogalmazott, félreértették, az UEFA egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta, így a szerdai BL-visszavágón nem léphet pályára Santiago Bernabéuban.

A Benfica közleményben megerősítette, hogy fellebbez az európai szövetség döntése ellen, ugyanakkor elismerte, hogy a rövid határidő miatt valószínűtlen, hogy sikerül elérniük, hogy Prestianni pályára léphessen a mérkőzésen.

A Benfica elnöke kiáll a rasszizmus miatt eltiltott játékos mellett

A Benfica elnöke, Rui Costa a botránnyal kapcsolatban kijelentette, hogy „soha nem engedné, hogy egy rasszista játékos szerepeljen a Benficában”.

„Volt egy incidens a legutóbbi Bajnokok Ligája mérkőzésünkön, amely még jelenleg is vizsgálat alatt áll. Amennyire csak tudtunk, együttműködtünk az ügyben. A stadionban mindenki szemtanúja volt minden egyes pillanatnak. A Benfica soha nem fog visszariadni, ha rasszizmusról van szó. Mi a befogadás példaképei vagyunk. Természetesen mindenkivel leültünk beszélni és minden oldalt meghallgattunk, de ez a helyzet mindenki számára kellemetlen” – mondta

„Prestianni nem rasszista, ha az lenne, nem képviselhetné a Benficát. Én soha nem engedném meg, hogy egy rasszista a Benficában játsszon, de mondom még egyszer, nem rasszista. Hiszünk a játékosunkban. Én lennék az első ember, aki rámutatna Prestiannira, ha rasszista lenne. Mi, a Benficánál megvédjük a játékosainkat, akiket az elmúlt napokban nagyon megsértettek” – mondta az egykori portugál klasszis.