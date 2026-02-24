Live
Gianluca Prestiannit, a Benfica argentin játékosát felfüggesztette az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), miután a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen állítólag rasszista megjegyzést tett a brazil Vinícius Júniorra. A Benfica elnöke, Rui Costa a madridi visszavágó előtt reagált a vádakra.

Egy héttel ezelőtt a portugál Benfica a Real Madrid együttesét fogadta a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. A találkozót a madridi csapat a brazil Vinícius Júnior álomgóljával 1-0-ra megnyerte, azonban mégsem erről marad emlékezetes a mérkőzés, hanem a brazil játékos gólja utáni botrányról.  

A Benfica és a Real Madrid odavágója Vinícius Jr. és Gianluca Prestianni balhéja miatt maradt emlékezetes
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A mérkőzés közel tíz percre félbeszakadt, miután Vinícius Júnior azt állította, hogy a portugál csapat argentin játékosa, Gianluca Prestianni rasszista megjegyzéssel sértegette őt a gólját követően. A mérkőzés után Kylian Mbappé is azt állította, hogy ötször hallotta, amint a 20 éves támadó azt mondta Viníciusnak, hogy „majom”. Mivel Prestianni végig eltakarta a száját, így nem lehetett tudni, hogy pontosan mi hangzott el. Bár a fiatal játékos tagadta az ellene felhozott vádakat és úgy fogalmazott, félreértették, az UEFA egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta, így a szerdai BL-visszavágón nem léphet pályára Santiago Bernabéuban.

A Benfica közleményben megerősítette, hogy fellebbez az európai szövetség döntése ellen, ugyanakkor elismerte, hogy a rövid határidő miatt valószínűtlen, hogy sikerül elérniük, hogy Prestianni pályára léphessen a mérkőzésen. 

A Benfica elnöke kiáll a rasszizmus miatt eltiltott játékos mellett

A Benfica elnöke, Rui Costa a botránnyal kapcsolatban kijelentette, hogy „soha nem engedné, hogy egy rasszista játékos szerepeljen a Benficában”.

„Volt egy incidens a legutóbbi Bajnokok Ligája mérkőzésünkön, amely még jelenleg is vizsgálat alatt áll. Amennyire csak tudtunk, együttműködtünk az ügyben. A stadionban mindenki szemtanúja volt minden egyes pillanatnak. A Benfica soha nem fog visszariadni, ha rasszizmusról van szó. Mi a befogadás példaképei vagyunk. Természetesen mindenkivel leültünk beszélni és minden oldalt meghallgattunk, de ez a helyzet mindenki számára kellemetlen” – mondta 

Prestianni nem rasszista, ha az lenne, nem képviselhetné a Benficát. Én soha nem engedném meg, hogy egy rasszista a Benficában játsszon, de mondom még egyszer, nem rasszista. Hiszünk a játékosunkban. Én lennék az első ember, aki rámutatna Prestiannira, ha rasszista lenne. Mi, a Benficánál megvédjük a játékosainkat, akiket az elmúlt napokban nagyon megsértettek” – mondta az egykori portugál klasszis.

Rui Costa, president of SL Benfica, looks on during the 4th round Portuguese Cup match between Atletico CP and SL Benfica at Estadio do Restelo in Lisbon, Portugal, on November 22, 2024. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto) (Photo by Valter Gouveia / NurPhoto via AFP)
Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

A lisszaboni mérkőzés után olyan sajtóhírek is megjelentek, miszerint a stadion alagútjában dulakodás tört ki, a Benfica klubelnöke, Rui Costa pedig összetűzésbe keveredett a madridiak egyik stábtagjával. Az AC Milan egykori klasszisa reagált ezekre a híresztelésekre is.

„Vannak erről felvételek, de ahelyett, hogy azt mondanátok, aggódtam az egyik játékosunkért, inkább leírtátok, hogy verekedésbe keveredtem az alagútba menet. A mérkőzés szervezői is ott voltak, de ők nem írtak le semmit, mert valójában nem is történt semmi” – mondta az újságíróknak Costa.

A BL-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc visszavágóján a Benfica szerda este egygólos hátrányban lép pályára a Real Madrid otthonában, ám a portugál csapat vezetőedzője, José Mourinho eltiltás miatt nem lehet ott a kispadon.

