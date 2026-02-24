Egy héttel ezelőtt a portugál Benfica a Real Madrid együttesét fogadta a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. A találkozót a madridi csapat a brazil Vinícius Júnior álomgóljával 1-0-ra megnyerte, azonban mégsem erről marad emlékezetes a mérkőzés, hanem a brazil játékos gólja utáni botrányról.
A mérkőzés közel tíz percre félbeszakadt, miután Vinícius Júnior azt állította, hogy a portugál csapat argentin játékosa, Gianluca Prestianni rasszista megjegyzéssel sértegette őt a gólját követően. A mérkőzés után Kylian Mbappé is azt állította, hogy ötször hallotta, amint a 20 éves támadó azt mondta Viníciusnak, hogy „majom”. Mivel Prestianni végig eltakarta a száját, így nem lehetett tudni, hogy pontosan mi hangzott el. Bár a fiatal játékos tagadta az ellene felhozott vádakat és úgy fogalmazott, félreértették, az UEFA egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta, így a szerdai BL-visszavágón nem léphet pályára Santiago Bernabéuban.
A Benfica közleményben megerősítette, hogy fellebbez az európai szövetség döntése ellen, ugyanakkor elismerte, hogy a rövid határidő miatt valószínűtlen, hogy sikerül elérniük, hogy Prestianni pályára léphessen a mérkőzésen.
A Benfica elnöke kiáll a rasszizmus miatt eltiltott játékos mellett
A Benfica elnöke, Rui Costa a botránnyal kapcsolatban kijelentette, hogy „soha nem engedné, hogy egy rasszista játékos szerepeljen a Benficában”.
„Volt egy incidens a legutóbbi Bajnokok Ligája mérkőzésünkön, amely még jelenleg is vizsgálat alatt áll. Amennyire csak tudtunk, együttműködtünk az ügyben. A stadionban mindenki szemtanúja volt minden egyes pillanatnak. A Benfica soha nem fog visszariadni, ha rasszizmusról van szó. Mi a befogadás példaképei vagyunk. Természetesen mindenkivel leültünk beszélni és minden oldalt meghallgattunk, de ez a helyzet mindenki számára kellemetlen” – mondta
„Prestianni nem rasszista, ha az lenne, nem képviselhetné a Benficát. Én soha nem engedném meg, hogy egy rasszista a Benficában játsszon, de mondom még egyszer, nem rasszista. Hiszünk a játékosunkban. Én lennék az első ember, aki rámutatna Prestiannira, ha rasszista lenne. Mi, a Benficánál megvédjük a játékosainkat, akiket az elmúlt napokban nagyon megsértettek” – mondta az egykori portugál klasszis.
A lisszaboni mérkőzés után olyan sajtóhírek is megjelentek, miszerint a stadion alagútjában dulakodás tört ki, a Benfica klubelnöke, Rui Costa pedig összetűzésbe keveredett a madridiak egyik stábtagjával. Az AC Milan egykori klasszisa reagált ezekre a híresztelésekre is.
„Vannak erről felvételek, de ahelyett, hogy azt mondanátok, aggódtam az egyik játékosunkért, inkább leírtátok, hogy verekedésbe keveredtem az alagútba menet. A mérkőzés szervezői is ott voltak, de ők nem írtak le semmit, mert valójában nem is történt semmi” – mondta az újságíróknak Costa.
A BL-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc visszavágóján a Benfica szerda este egygólos hátrányban lép pályára a Real Madrid otthonában, ám a portugál csapat vezetőedzője, José Mourinho eltiltás miatt nem lehet ott a kispadon.
