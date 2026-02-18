A hajrában kiállított José Mourinho a tíz perces közjáték alatt Viníciussal és Prestiannival is elbeszélgetett, majd a mérkőzés után elmondta a véleményét is az esetről. „Vinícius ezt mondja, Prestianni pedig mást állít. Nem mondom, hogy teljes mértékig Prestianni pártján állok, de azt sem mondhatom, hogy Vinícius igazat mondott. Nem tehetem" - mondta a portugál, majd hozzátette: „Hány stadionban történt ez már meg? Hányban? Vinícius egy földöntúli játékos, imádom őt, de ha ilyen gólt szerzel, akkor a csapattársaiddal kell ünnepelni. Miért nem ünnepelt úgy, mint Eusebio, Pelé vagy Di Stéfano? Valami nincs rendben, mert ez minden stadionban megtörténik. Ahol Vinícius pályára lép, ott mindig történik valami" - fogalmazott a Benfica vezetőedzője.

A Benfica trénere, José Mourinho nem foglalt állást egyik játékos állítása mellett sem. (Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU)

Botrányba fulladt a Benfica és a Real Madrid mérkőzése

José Mourinho csapata ezúttal is megnehezítette a Real Madrid dolgát, csakúgy, mint húsz nappal ezelőtt. A második félidőben több szempontból is Vinícius Júnior lett a főszereplő, ugyanis az 50. percben előbb egy hatalmas góllal előnyhöz juttatta a királyi gárdát, majd a hazai szurkolók elé sietett és sportszerűtlen módon ünnepelt, amiért sárga lapot kapott. Ezután tört ki a balhé.

A hazaiak futballistája, Gianluca Prestianni a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, aki ezután azonnal a bíróhoz sietett és bepanaszolta az argentin szélsőt, miszerint rasszista megjegyzéseket tett rá, a spanyol lapok szerint majomnak nevezte. A Real Madrid sztárja ezt követően leült a kispadra és megtagadta a játék folytatását.

Közel tízperces szünetet követően folytatódhatott a mérkőzés, az eredmény már nem változott, így minimális előnyből várhatja a Real Madrid a jövő heti visszavágót a Bajnokok Ligájában.

Bizonyítaná igazát a portugál klub

Vinicius azt állítja, hogy Prestianni „majomnak” nevezte, ezt csapattársa, Kylian Mbappé is megerősítette. A Benfica álláspontja az, hogy a Prestianni ellen felhozott rasszista vádak nem igazak. A portugál klub megkérdőjelezte, hogy Vinicius és Mbappé egyáltalán hallottak-e bármit is.