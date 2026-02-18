A Real Madrid Vinícius Júnior góljával 1-0-ra nyert a Benfica vendégeként, de a brazil támadó nem csupán a remek gólja miatt került a figyelem középpontjába. A portugál csapat argentin szélsője, Gianluca Prestianni a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, a brazil ezután a játékvezetőnél bepanaszolta ellenfelét, aki állítólag majomnak nevezhette őt. A Real sztárja ezt követően a játékot is megtagadta, a mérkőzés 10 perc után folytatódott, miután valamelyest lecsillapodtak a kedélyek.

A Benfica játékosa miatt dühödött fel Vinícius

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A mérkőzés után több Real-játékos, valamint José Mourinho is megszólalt az esetről, Prestianni azonban nem mondott semmit, az argentin a hozzászólásokat is letiltotta a fotói alatt a közösségi oldalán. Végül azonban megtörte a csendet és reagált a vádakra.

Mit üzent a Benfica futballistája?

A 20 éves játékos az Instagram-oldalán adott ki egy közleményt, amelyben igyekezett tisztázni a helyzetet.

Szeretném tisztázni, hogy soha nem intéztem rasszista sértéseket Vinícius Júnior felé, aki sajnálatos módon félreértette, amit hallott.

Soha nem voltam rasszista senkivel szemben, és nagyon bánt, hogy a Real Madrid játékosai megfenyegettek” – üzent a Benfica futballistája.

🚨 BREAKING: Gianluca Prestianni statement after Vini Jr case.



“I want to clarify that at no time did I direct racist insults to Vini Jr, who regrettably misunderstood what he thought he heard”.



“I was never racist with anyone and I regret the threats I received from Real… pic.twitter.com/6y60hNu7bO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2026

A két csapat párharca február 25-én folytatódik, a visszavágót a Real Madrid egygólos előnyből várhatja a Santiago Bernabéu Stadionban.

