Karim Benzema csütörtökön mutatkozott be új csapatában, a szaúdi listavető al-Hilalban, amely 6-0-ra ütötte ki az al-Ohdudot. A Real Madrid egykori támadója már az első meccsén mesterhármast szerzett.

Cristiano Ronaldót felháborította Karim Benzema csapatváltása?

Fotó: WUN SUEN / AFP

A 38 éves csatár azt követően írt alá a nagy rivális al-Hilalhoz, hogy elutasította korábbi klubja, az a-IIttihad szerződéshosszabbítási ajánlatát. A klubváltás nagy port kavart a szaúdi ligában, állítólag Benzema egykori madridi csapattársa, Cristiano Ronaldo igazságtalanságra hivatkozva szerette volna megakadályozni, mivel úgy érezte, a Szaúdi Állami Befektetési Alap (PIF) meg akarja nyeretni a bajnokságot az al-Hilallal. Az ötszörös aranylabdás portugál klasszis már a hét elején sem volt hajlandó csapata, az al-Nasszr rendelkezésére állni és sajtóhírek szerint esze ágában sincs befejezni a sztrájkot, így a pénteki al-Ittihad elleni bajnokit is kihagyja.

Benzema összetűzésbe keveredett egy riporterrel

A csütörtöki debütálása után Benzema aztán összetűzésbe keveredett egy riporterrel, aki többször is arról faggatta a franciát, hogy miért váltott csapatot a télen.

„A meccsről akarsz beszélni, vagy erről? Beszéljünk a meccsről” – kezdte a 2022-es Aranylabda-győztes, majd így folytatta: „Remek teljesítményt nyújtottunk. Jól éreztem magam a pályán, különösen, hogy ilyen kiváló játékosokkal játszhatok egy csapatban” – mondta.

A riporter erre újabb kérdést tett fel: „Úgy érted, hogy az al-Hilalnál jobban együtt tudsz működni a játékosokkal, mint az al-Hilalnál?”

Benzema erre kissé feszülten visszavágott: „Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy jól érzem itt magam – a kettő nem ugyanaz”. A riporter azonban nem volt hajlandó elengedni a témát és arról kérdezte Benzemát, hogy miért nem búcsúztak el tőle a volt csapattársai?

Benzemának ekkora már végképp elfogyott a türelme és dühösen így válaszolt: „Mi van? Tudod mit? Kérdezd meg tőlük”.

🚨| Karim Benzema visibly loses his cool after a journalist repeatedly questions him about Al-Ittihad. 😬🔥



📹 @MaanAlquiaepic.twitter.com/yXHl4M1JeW — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) February 6, 2026

Az al-Hilal 20 forduló után veretlenül vezeti a szaúdi bajnokságot, három ponttal az al-Ahli előtt és néggyel megelőzve a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszrt, amely azonban egy meccsel kevesebbet játszott.