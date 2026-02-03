A Vidi – amely a 13. helyen áll, egyetlen pontra a kieső helytől – nyolc találkozó után is nyeretlen idegenben a másodosztály mostani idényében, és Pető Tamás szerint ennek az egyik oka most a bíró, Antal Péter volt.

A Vidi edzője, Pető Tamás ezúttal nem volt túl mosolygós a bíró ténykedése miatt

Fotó: Vidi

Rosszul döntött a bíró a Honvéd-Vidi rangadón?

Pető Tamás szerint az első félidőben piros lapot kellett volna adni – a később győztes gólt szerző – Csontos Dominiknak, miután a Honvéd játékosa rátaposott Németh Dániel lábára.

El kell törni a bokáját, hogy kiállítsák?”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a Videoton edzője.

Majd a sajtótájékoztatón is folytatta a székesfehérvári edző a játékvezetők elleni kirohanását a klub honlapjának a beszámolója szerint.

„Azt gondolom, hogy akik ma a helyszínen vagy a tévében nézték a meccset, jól szórakoztak, egy igazi derbi volt. Mindkét csapat jól, gólratörően játszott, nyerni akart, és a vereség ellenére úgy érzem, egy kicsit mi álltunk közelebb a győzelemhez. Több helyzetünk volt, de két figyelmetlenségből két gólt kaptunk, ami a bajnokesélyes otthonában nem megengedhető, sajnos meg is büntették ezeket. Gratuláltam a csapatomnak a mai teljesítményhez, 90 percen keresztül próbáltunk nyomást gyakorolni az ellenfélre, ami többnyire sikerült is. Ez a csapat sokkal többre hivatott, mint ahogy jelenleg a tabellán áll, ha ilyen felfogásban játszunk tovább, ennek látható eredménye lesz.

Az első félidőben a véleményem szerint elmaradt egy piros lap, Németh Dániel ellen - akit e miatt a szünetben le is kellett cserélnünk - két olyan szabálytalanságot követtek el, amelyek külön-külön is piros lapot érhettek volna, de a játékvezető más döntést hozott. Utána az a játékos lőtte a győztes gólt, akit ki kellett volna állítani, lehet, hogy ha az első játékrészben más döntés születik, máshogy alakul a mérkőzés is.”

A Honvéd edzője, Feczkó Tamás érthetően sokkal boldogabban nyilatkozott:

„Nagyon boldog vagyok, hogy győztes meccsel tudtuk kezdeni a tavaszt, egy

nagyon jól felkészített Vidit sikerült legyőznünk. A vezető gólunk után gyorsan jött az egyenlítés, ami nem tett jót a játékunknak. Az ellenfél jól zárta a területeket, mi pedig támadásépítésben rossz megoldásokat választottunk, ezen a szünetben változtatnunk is kellett.

Utána sokszor kerültünk az ellenfél mögé, igazi gólhelyzeteket viszont nem tudtunk kialakítani. Mindkét csapat nagyon jól küzdött, sok átmenet volt a mérkőzésen, Haraszti Zsolt két klasszis megoldásánál pedig kellett, hogy a kispesti kapufa is velünk legyen. Az utolsó 15 percben az eredmény tartására törekedtünk, ennek érdekében játékrendszert is váltottunk.”