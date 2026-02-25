Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor háromfrontos kampányt indított a one-man-show ellen

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Soha nem látott feszültség előzi meg a szerda esti Atalanta–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját, miután az olasz hatóságok drasztikus módszerekkel léptek fel a vendégszurkolók ellen. Az éjszakai razziák és a tömeges kitiltások odáig fajultak, hogy a Dortmund híres keménymagja besokallt, és kollektív bojkottot hirdetve úgy döntött, üresen hagyja a vendégszektort.

A Borussia Dortmund hivatalos közleménye szerint a bergamói rendőrség fellépése minden eddigi nemzetközi tapasztalatot alulmúlt, és a biztonsági intézkedések már a mérkőzés előtti éjszaka átcsaptak nyílt zaklatásba. A hatóságok az éjszaka közepén szálltak meg több olyan szállodát, ahol német drukkerek pihentek, és szobáról szobára járva, az alvó embereket felverve ellenőrizték az okmányokat. Ez a fajta eljárás a klub 16 éves folyamatos európai kupaszereplése során teljesen egyedülállónak és elfogadhatatlannak minősül Lars Ricken sportigazgató szerint, aki értetlenségét fejezte ki a provokatív fellépés miatt.

Supporters of Borussia Dortmund attend the UEFA Champions League soccer match between Borussia Dortmund and Atalanta BC at the BVB Stadion Dortmund in Dortmund, Germany, on February 17, 2026. (Photo by Michele Maraviglia/NurPhoto) (Photo by Michele Maraviglia / NurPhoto via AFP)
Ilyet Bergamóban ma biztosan nem látunk: a dortmundi fanatikusok így ünnepeltek az első meccsen
Fotó: MICHELE MARAVIGLIA / NurPhoto

Atalanta-Dortmund: hajtóvadászat a határon és a városban

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy közel 300 dortmundi szurkolót tiltottak ki preventív jelleggel a városból és a stadionból, sokukat ráadásul már a német repülőterek beszállókapuinál visszafordították a hatóságok.

Akiknek sikerült átjutniuk a szűrőn, azoknak is szigorú korlátozásokkal kell szembenézniük: a rendőrség gyakorlatilag betiltotta a Dortmund-színek viselését a közterületeken, és megtiltotta a szurkolói vonulást is.

A drukkereket kizárólag hermetikusan elzárt buszokkal, szigorú őrizet mellett szállítják a stadionhoz, mintha nem sporteseményre, hanem bűnügyi transzferre érkeztek volna.

Néma marad a vendégszektor

A Dortmund leghűségesebb szurkolói csoportja, a Südtribüne végül úgy döntött, hogy nem asszisztál a rendőri önkényhez, és a bojkott mellett döntött, így a csapat az egyik legfontosabb szezonbeli meccsén marad szervezett biztatás nélkül.

A feszültség a klubvezetők szintjére is elért, a hagyományos diplomáciai ebédet lemondták.

Régi sebek szakadtak fel egy transzfer miatt

A háttérben egy korábbi átigazolási vita miatti olasz sértődöttség feszülhet. Az Atalanta vezetősége, különösen a Percassi család, nem felejtette el, hogyan veszítették el egyik legnagyobb értéküket. Az olasz klubnál úgy érzik, a Dortmund etikátlanul járt el, amikor közvetlenül a játékos családjával egyezett meg, megkerülve a bergamói nevelőklubot. Inácio távozása óta a két klub között gyakorlatilag megszűnt a kommunikáció, a mostani BL-párosítás pedig csak felszínre hozta az évek óta fojtogatott dühöt.

Mit mond a rendőrség?
Az olasz hatóságok a mérkőzés kiemelt biztonsági kockázatára hivatkozva rendelték el a szállodai ellenőrzéseket, mivel állításuk szerint így akarták kiszűrni a kitiltott személyeket és megakadályozni a pirotechnikai eszközök bejuttatását. A rendőrség szerint a razziákra a helyi lakosság nyugalma és a városi rend fenntartása miatt volt szükség, elkerülve a stadion környéki tömeges konfrontációt.

A visszavágás első jele az volt, hogy az Atalanta elöljárói látványosan hűvösen fogadták a német delegációt. A diplomáciai protokoll részét képező közös ebédek és ajándékcserék elmaradása a profi futball világában egyértelmű hadüzenet. Bennfentes információk szerint az olasz klub szándékosan nem tett semmit annak érdekében, hogy a helyi rendőrség „puhább” legyen a német szurkolókkal: hagyták, hogy a hatóságok a lehető legszigorúbb fellépéssel büntessék a Dortmundot ott, ahol a legjobban fáj – a szurkolói bázisánál.

Bár a Dortmund 2-0-s előnyről várja a szerda esti kezdést, ezek után szinte biztosan nehéz dolga lesz a pályán.

Willi Orbánék elképesztő pofont kaptak a 95. percben – videó
Szörnyű családi tragédia után a Bajnokok Ligájában üzent a klasszis csatár
Mesterhármast lőtt a Dortmundnak a 2 méteres magyar csatár – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!