A Borussia Dortmund hivatalos közleménye szerint a bergamói rendőrség fellépése minden eddigi nemzetközi tapasztalatot alulmúlt, és a biztonsági intézkedések már a mérkőzés előtti éjszaka átcsaptak nyílt zaklatásba. A hatóságok az éjszaka közepén szálltak meg több olyan szállodát, ahol német drukkerek pihentek, és szobáról szobára járva, az alvó embereket felverve ellenőrizték az okmányokat. Ez a fajta eljárás a klub 16 éves folyamatos európai kupaszereplése során teljesen egyedülállónak és elfogadhatatlannak minősül Lars Ricken sportigazgató szerint, aki értetlenségét fejezte ki a provokatív fellépés miatt.

Ilyet Bergamóban ma biztosan nem látunk: a dortmundi fanatikusok így ünnepeltek az első meccsen

Fotó: MICHELE MARAVIGLIA / NurPhoto

Atalanta-Dortmund: hajtóvadászat a határon és a városban

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy közel 300 dortmundi szurkolót tiltottak ki preventív jelleggel a városból és a stadionból, sokukat ráadásul már a német repülőterek beszállókapuinál visszafordították a hatóságok.

Akiknek sikerült átjutniuk a szűrőn, azoknak is szigorú korlátozásokkal kell szembenézniük: a rendőrség gyakorlatilag betiltotta a Dortmund-színek viselését a közterületeken, és megtiltotta a szurkolói vonulást is.

A drukkereket kizárólag hermetikusan elzárt buszokkal, szigorú őrizet mellett szállítják a stadionhoz, mintha nem sporteseményre, hanem bűnügyi transzferre érkeztek volna.

Néma marad a vendégszektor

A Dortmund leghűségesebb szurkolói csoportja, a Südtribüne végül úgy döntött, hogy nem asszisztál a rendőri önkényhez, és a bojkott mellett döntött, így a csapat az egyik legfontosabb szezonbeli meccsén marad szervezett biztatás nélkül.

A feszültség a klubvezetők szintjére is elért, a hagyományos diplomáciai ebédet lemondták.

Régi sebek szakadtak fel egy transzfer miatt

A háttérben egy korábbi átigazolási vita miatti olasz sértődöttség feszülhet. Az Atalanta vezetősége, különösen a Percassi család, nem felejtette el, hogyan veszítették el egyik legnagyobb értéküket. Az olasz klubnál úgy érzik, a Dortmund etikátlanul járt el, amikor közvetlenül a játékos családjával egyezett meg, megkerülve a bergamói nevelőklubot. Inácio távozása óta a két klub között gyakorlatilag megszűnt a kommunikáció, a mostani BL-párosítás pedig csak felszínre hozta az évek óta fojtogatott dühöt.

Mit mond a rendőrség?

Az olasz hatóságok a mérkőzés kiemelt biztonsági kockázatára hivatkozva rendelték el a szállodai ellenőrzéseket, mivel állításuk szerint így akarták kiszűrni a kitiltott személyeket és megakadályozni a pirotechnikai eszközök bejuttatását. A rendőrség szerint a razziákra a helyi lakosság nyugalma és a városi rend fenntartása miatt volt szükség, elkerülve a stadion környéki tömeges konfrontációt.

A visszavágás első jele az volt, hogy az Atalanta elöljárói látványosan hűvösen fogadták a német delegációt. A diplomáciai protokoll részét képező közös ebédek és ajándékcserék elmaradása a profi futball világában egyértelmű hadüzenet. Bennfentes információk szerint az olasz klub szándékosan nem tett semmit annak érdekében, hogy a helyi rendőrség „puhább” legyen a német szurkolókkal: hagyták, hogy a hatóságok a lehető legszigorúbb fellépéssel büntessék a Dortmundot ott, ahol a legjobban fáj – a szurkolói bázisánál.