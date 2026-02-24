A párharc esélyese egyértelműen az Internazionale volt, az viszont sejthető volt, hogy a norvégiai Bodøben sorra kerülő első mérkőzés nem lesz sétagalopp az olasz csapatnak. Az egy héttel ezelőtti találkozót -2 fokban játszották, ráadásul műfüves borítású pályán, amelyen borzasztóan nehéz futballozni annak, aki nincs ehhez hozzászokva. Az egy héttel ezelőtti meccsen az Inter nem futballozott rosszul, azonban a Bodø/Glimt sokkal jobban használta ki a helyzeteit, és végül 3-1-es győzelmet aratott.

Az Inter kétgólos hátrányból várhatta a Bodø/Glimt elleni visszavágót

Fotó: Thomas Andersen/NTB/AFP

Az Inter szenvedett a Bodø/Glimt ellen

Az első mérkőzés után a norvégok fogadkoztak, hogy tudnak ennél jobb is futballozni, és hangsúlyozták, hogy nem védekezni mennek majd a milánói San Siróba. Kjetil Knutsen csapata nem mellesleg rá is készülhetett a meccsre, mivel a norvég bajnokság csak márciusban indul majd. Ezzel szemben az Internek szombaton Leccében kellett meccset játszania, melyet Cristian Chivu csapata tartalékos összeállításban is meg tudott nyerni.

A kétszeres aranylabdás Ronaldo, és a legendás olasz csatár, Christian Vieri is ott volt a mérkőzésen

Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A Bodø/Glimt játékosai a Bajnokok Ligája himnusza alatt folyamatosan mosolyogtak, látszott rajtuk, élvezik, hogy a San Siróban léphetnek pályára. A milánói csapat játékosai sokkal feszültebbek voltak, már csak azért is, mert az együttes legnagyobb sztárja, az argentin Lautaro Martínez még Bodøben szenvedett sérülést, így nem tudta vállalni a játékot.

Ennek ellenére jól kezdte a meccset az Inter, és már a harmadik perc elején majdnem megszerezte a vezetést. Federico Dimarco bal oldali beadására Sebastiano Esposito érkezett, aki hat méterről nem sokkal fejelt a jobb felső sarok fölé. A folytatásban is a milánói csapat akarata érvényesült, a 12. percben pedig Dimarco próbálkozott egy 14 méteres lövéssel, de az orosz Nyikita Hajkin kiszedte a léc alól tartó bombát.

Három perccel később újabb hatalmas helyzetet hagyott ki a tavalyi BL-döntős.

Marcus Thuram húzott balról befelé, majd 14 méterről megcélozta a bal felső sarkot, a lövése azonban irányt változtatott a blokkoló Odin Bjørtuft hátán, így a labda néhány centivel elkerülte a kaput.