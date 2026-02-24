A párharc esélyese egyértelműen az Internazionale volt, az viszont sejthető volt, hogy a norvégiai Bodøben sorra kerülő első mérkőzés nem lesz sétagalopp az olasz csapatnak. Az egy héttel ezelőtti találkozót -2 fokban játszották, ráadásul műfüves borítású pályán, amelyen borzasztóan nehéz futballozni annak, aki nincs ehhez hozzászokva. Az egy héttel ezelőtti meccsen az Inter nem futballozott rosszul, azonban a Bodø/Glimt sokkal jobban használta ki a helyzeteit, és végül 3-1-es győzelmet aratott.
Az Inter szenvedett a Bodø/Glimt ellen
Az első mérkőzés után a norvégok fogadkoztak, hogy tudnak ennél jobb is futballozni, és hangsúlyozták, hogy nem védekezni mennek majd a milánói San Siróba. Kjetil Knutsen csapata nem mellesleg rá is készülhetett a meccsre, mivel a norvég bajnokság csak márciusban indul majd. Ezzel szemben az Internek szombaton Leccében kellett meccset játszania, melyet Cristian Chivu csapata tartalékos összeállításban is meg tudott nyerni.
A Bodø/Glimt játékosai a Bajnokok Ligája himnusza alatt folyamatosan mosolyogtak, látszott rajtuk, élvezik, hogy a San Siróban léphetnek pályára. A milánói csapat játékosai sokkal feszültebbek voltak, már csak azért is, mert az együttes legnagyobb sztárja, az argentin Lautaro Martínez még Bodøben szenvedett sérülést, így nem tudta vállalni a játékot.
Ennek ellenére jól kezdte a meccset az Inter, és már a harmadik perc elején majdnem megszerezte a vezetést. Federico Dimarco bal oldali beadására Sebastiano Esposito érkezett, aki hat méterről nem sokkal fejelt a jobb felső sarok fölé. A folytatásban is a milánói csapat akarata érvényesült, a 12. percben pedig Dimarco próbálkozott egy 14 méteres lövéssel, de az orosz Nyikita Hajkin kiszedte a léc alól tartó bombát.
Három perccel később újabb hatalmas helyzetet hagyott ki a tavalyi BL-döntős.
Marcus Thuram húzott balról befelé, majd 14 méterről megcélozta a bal felső sarkot, a lövése azonban irányt változtatott a blokkoló Odin Bjørtuft hátán, így a labda néhány centivel elkerülte a kaput.
A 28. percben ismét közel került a vezetéshez az Inter. Dimarco jobb oldali szöglete után Davide Frattesi fejelt öt méterről, de Hajkin ki tudta ütni a rövidbe tartó labdát. Az Inter folyamatosan a kapuja elé szegezte a Bodø/Glimtet, azonban a norvég csapat a 36. percben kiszabadult és kis híján megszerezte a vezetést. Egy gyors kontratámadás végén egy jobb oldali beadásra Håkon Evjen érkezett, aki kilenc méterről kapura fejelt, de Yann Sommer vetődve fogni tudta a jobbra tartó labdát.
Az első játékrész hajrájában az Inter továbbra is ment előre, összesen 12-szer próbálkozott kapura lövéssel, de ehhez csak 0.63-as xG társult, ami korántsem veretes teljesítmény, így az első 45 perc nem hozott gólt.
A Bodø/Glimt csodát tett a Bajnokok Ligájában
A második félidőben is az olasz csapat irányította a mérkőzést, de a ziccerek továbbra sem jöttek és hiányzott a „váratlan” az Inter támadójátékából.
Az 58. percben aztán valóságos hidegzuhany zúdult a milánói csapatra.
Ole Blomberg vette el a labdát az utolsó emberként cselezgető Manuel Akanjitól, a norvég támadó ziccerbe került, de a lövését Sommer még védeni tudta, a kipattanóra viszont Jens Petter Hauge, a korábbi Milan-játékos pedig közelről az üres kapuba belsőzött (0-1).
A bekapott gól után az Inter edzője hármat is cserélt: Frattesi helyére Ange-Yoan Bonny érkezett, Luis Henriquét Andy Diouf váltotta, Petar Sucic helyét pedig Piotr Zielinski vette át.
A bekapott gól után az Inter görcsösen elkezdett rohamozni, és a 69. percben majdnem ki is egyenlített. Dimarco ment el a jobb szélen, a középre tett labdájára a gólnál hatalmasat hibázó Akanji érkezett, de a svájci középső védő nyolcméteres lövése a jobb kapufán csattant.
Az Internek ezen az estén semmi nem sikerült, a Bodø/Glimt pedig a 72. percben megadta a kegyelemdöfést.
Egy gyors kontratámadás végén Hauge tálalt remek labdát Håkon Evjen elé, a norvég támadó pedig egy pattanás után a kilőtte a jobb alsó sarkot kilenc méterről (0-2).
A 76. percben az Inter előtt felcsillant némi remény. Egy szöglet utáni kavarodás végén Alessandro Bastoni kanalazta kapura a labdát, amit Hajkin már csak a gólvonalon túl tudott megfogni, José Hernández Hernández játékvezető pedig azonnal megadta a gólt (1-2).
A hajárban az Inter még becsületből ment előre, de az utolsó negyedórában már semmi esélye nem volt arra, hogy három gólt szerezzen, így a norvég csodacsapat kiejtette a tavalyi BL-döntőst és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a portugál Sporting vagy a Manchester City lesz az ellenfele.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:
Internazionale (olasz)-Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (0-0)
gólszerzők: Bastoni (76.), ill. Hauge (58.), Evjen (72.)
továbbjutott: a Bodö/Glimt, 5-2-es összesítéssel.
Newcastle United (angol)-Qarabag (azeri) 3-2 (2-0)
gólszerzők: Tonali (5.), Joelinton (6.), Botman (52.), ill. Duran (51.), Csafargulijev (57.-11-esből)
továbbjutott: a Newcastle United, 9-3-as összesítéssel.
Bayer Leverkusen (német)-Olimpiakosz (görög) 0-0
továbbjutott: a Bayer Leverkusen, 2-0-s összesítéssel.
A Bayer Leverkusen ellenfele az Arsenal vagy a Bayern München lesz a legjobb 16 között, míg a Newcastle United a Barcelonával vagy a Chelsea-vel találkozik majd.
