Az olasz Internazionale 2-1-re kikapott a Bodø/Glimt csapatától a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágó mérkőzésen, így a norvég együttes kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel jutott tovább. A Bodø/Glimt ezzel ott van a nyolcaddöntőben, ahol a Manchester City vagy a portugál Sporting lesz az ellenfele.

A párharc esélyese egyértelműen az Internazionale volt, az viszont sejthető volt, hogy a norvégiai Bodøben sorra kerülő első mérkőzés nem lesz sétagalopp az olasz csapatnak. Az egy héttel ezelőtti találkozót -2 fokban játszották, ráadásul műfüves borítású pályán, amelyen borzasztóan nehéz futballozni annak, aki nincs ehhez hozzászokva. Az egy héttel ezelőtti meccsen az Inter nem futballozott rosszul, azonban a Bodø/Glimt sokkal jobban használta ki a helyzeteit, és végül 3-1-es győzelmet aratott. 

Az Inter kétgólos hátrányból várhatta a Bodø/Glimt elleni visszavágót
Fotó: Thomas Andersen/NTB/AFP

Az Inter szenvedett a Bodø/Glimt ellen 

Az első mérkőzés után a norvégok fogadkoztak, hogy tudnak ennél jobb is futballozni, és hangsúlyozták, hogy nem védekezni mennek majd a milánói San Siróba. Kjetil Knutsen csapata nem mellesleg rá is készülhetett a meccsre, mivel a norvég bajnokság csak márciusban indul majd. Ezzel szemben az Internek szombaton Leccében kellett meccset játszania, melyet Cristian Chivu csapata tartalékos összeállításban is meg tudott nyerni. 

Brazilian former football player Ronaldo Nazario and Italian Former Italian football player Christian Vieri (R) stand on th pitch before the start of the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
A kétszeres aranylabdás Ronaldo, és a legendás olasz csatár, Christian Vieri is ott volt a mérkőzésen
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A Bodø/Glimt játékosai a Bajnokok Ligája himnusza alatt folyamatosan mosolyogtak, látszott rajtuk, élvezik, hogy a San Siróban léphetnek pályára. A milánói csapat játékosai sokkal feszültebbek voltak, már csak azért is, mert az együttes legnagyobb sztárja, az argentin Lautaro Martínez még Bodøben szenvedett sérülést, így nem tudta vállalni a játékot. 

Ennek ellenére jól kezdte a meccset az Inter, és már a harmadik perc elején majdnem megszerezte a vezetést. Federico Dimarco bal oldali beadására Sebastiano Esposito érkezett, aki hat méterről nem sokkal fejelt a jobb felső sarok fölé. A folytatásban is a milánói csapat akarata érvényesült, a 12. percben pedig Dimarco próbálkozott egy 14 méteres lövéssel, de az orosz Nyikita Hajkin kiszedte a léc alól tartó bombát. 

Három perccel később újabb hatalmas helyzetet hagyott ki a tavalyi BL-döntős. 

Marcus Thuram húzott balról befelé, majd 14 méterről megcélozta a bal felső sarkot, a lövése azonban irányt változtatott a blokkoló Odin Bjørtuft hátán, így a labda néhány centivel elkerülte a kaput. 

Inter Milan's French forward #09 Marcus Thuram reacts after a missing a goal opportunity during the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Az Inter azonnal nekirontott a Bodø/Glimtnek
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A 28. percben ismét közel került a vezetéshez az Inter. Dimarco jobb oldali szöglete után Davide Frattesi fejelt öt méterről, de Hajkin ki tudta ütni a rövidbe tartó labdát.  Az Inter folyamatosan a kapuja elé szegezte a Bodø/Glimtet, azonban a norvég csapat a 36. percben kiszabadult és kis híján megszerezte a vezetést. Egy gyors kontratámadás végén egy jobb oldali beadásra Håkon Evjen érkezett, aki kilenc méterről kapura fejelt, de Yann Sommer vetődve fogni tudta a jobbra tartó labdát. 

Az első játékrész hajrájában az Inter továbbra is ment előre, összesen 12-szer próbálkozott kapura lövéssel, de ehhez csak 0.63-as xG társult, ami korántsem veretes teljesítmény, így az első 45 perc nem hozott gólt.

Inter Milan's Italian midfielder #16 Davide Frattesi (L) reacts during the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Az Inter próbálkozott, de ziccert nem tudott kialakítani az első félidőben
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A Bodø/Glimt csodát tett a Bajnokok Ligájában

A második félidőben is az olasz csapat irányította a mérkőzést, de a ziccerek továbbra sem jöttek és hiányzott a „váratlan” az Inter támadójátékából. 

Az 58. percben aztán valóságos hidegzuhany zúdult a milánói csapatra. 

Ole Blomberg vette el a labdát az utolsó emberként cselezgető Manuel Akanjitól, a norvég támadó ziccerbe került, de a lövését Sommer még védeni tudta, a kipattanóra viszont Jens Petter Hauge, a korábbi Milan-játékos pedig közelről az üres kapuba belsőzött (0-1). 

Bodo/Glimt's Norwegian forward #10 Jens Hauge (C) celebrates with teammate after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Jens Petter Hauge mindkét meccsen betalált az Inter ellen
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A bekapott gól után az Inter edzője hármat is cserélt: Frattesi helyére Ange-Yoan Bonny érkezett, Luis Henriquét Andy Diouf váltotta, Petar Sucic helyét pedig Piotr Zielinski vette át.

A bekapott gól után az Inter görcsösen elkezdett rohamozni, és a 69. percben majdnem ki is egyenlített. Dimarco ment el a jobb szélen, a középre tett labdájára a gólnál hatalmasat hibázó Akanji érkezett, de a svájci középső védő nyolcméteres lövése a jobb kapufán csattant. 

Az Internek ezen az estén semmi nem sikerült, a Bodø/Glimt pedig a 72. percben megadta a kegyelemdöfést. 

Egy gyors kontratámadás végén Hauge tálalt remek labdát Håkon Evjen elé, a norvég támadó pedig egy pattanás után a kilőtte a jobb alsó sarkot kilenc méterről (0-2). 

Bodo/Glimt's Norwegian forward #26 Hakon Evjen celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
A Bodø/Glimt csodát tett a Bajnokok Ligájában
Fotó: AFP/Piero Cruciatti

A 76. percben az Inter előtt felcsillant némi remény. Egy szöglet utáni kavarodás végén Alessandro Bastoni kanalazta kapura a labdát, amit Hajkin már csak a gólvonalon túl tudott megfogni, José Hernández Hernández játékvezető pedig azonnal megadta a gólt (1-2). 

A hajárban az Inter még becsületből ment előre, de az utolsó negyedórában már semmi esélye nem volt arra, hogy három gólt szerezzen, így a norvég csodacsapat kiejtette a tavalyi BL-döntőst és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a portugál Sporting vagy a Manchester City lesz az ellenfele. 

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:
Internazionale (olasz)-Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (0-0)
gólszerzők: Bastoni (76.), ill. Hauge (58.), Evjen (72.)
továbbjutott: a Bodö/Glimt, 5-2-es összesítéssel.

Newcastle United (angol)-Qarabag (azeri) 3-2 (2-0)
gólszerzők: Tonali (5.), Joelinton (6.), Botman (52.), ill. Duran (51.), Csafargulijev (57.-11-esből)
továbbjutott: a Newcastle United, 9-3-as összesítéssel. 

Bayer Leverkusen (német)-Olimpiakosz (görög) 0-0
továbbjutott: a Bayer Leverkusen, 2-0-s összesítéssel. 

A Bayer Leverkusen ellenfele az Arsenal vagy a Bayern München lesz a legjobb 16 között, míg a Newcastle United a Barcelonával vagy a Chelsea-vel találkozik majd. 

