Az északi sarkkörön túl fekvő Bodø/Glimt együttese az utóbbi években már több komoly csapatot is megfricskázott. A norvégok egyik legnagyobb diadala 2021 októberében történt, amikor az Európa Konferencia-liga csoportkörében 6-1-re legyőzték a José Mourinho által irányított AS Roma együttesét.
„Ilyen eredményre senki nem számított, ez a történelemkönyvekbe kívánkozik. Ez az eredmény végigsöpör majd a világon, az edzők és a játékosok is rivaldafénybe kerülhetnek” – mondta a négy és fél évvel ezelőtti siker után Stale Solbakken, a norvég válogatott szövetségi kapitánya.
A Bodø/Glimt történelmet írhat?
A norvég csapat az utóbbi években rendszeres szereplő volt a Konferencia-ligában és az Európa-ligában is. A Bodø/Glimt már az előző szezonban is történelmet írt, ugyanis a második számú európai kupasorozatban egészen az elődöntőig menetelt, végül a későbbi győztes Tottenhamtől kapott ki a sorsdöntő párharcban. Ráadásul az elődöntőig vezető úton olyan csapatokat győzött le, mint az FC Porto, a Besiktas, az Olimpiakosz vagy a Lazio.
A Bodø/Glimt az idei szezonban története során először szerepel a Bajnokok Ligájában, az alapszakaszból pedig úgy harcolta ki a továbbjutást, hogy az első hat meccsén nyeretlen maradt.
Kjetil Knutsen együttese idén januárban aratta első győzelmét, akkor a világ egyik legjobb csapatát, a Premier League-ben szereplő Manchester Cityt tudta 3-1-re legyőzni hazai pályán.
A Bodø/Glimt többnyire hazai környezetben éri el a legjobb eredményeit, amiben komoly szerepe van annak, hogy a csapat pályája műfüves borítású, az ottani szélsőséges időjárási körülmények miatt. Az ilyen gyepen teljesen máshogyan gurul és pattog a labda, amihez rendkívül nehéz alkalmazkodnia egy olyan csapatnak, amely nincs ehhez hozzászokva.
Éppen ezért senki sem fogadott a norvég csapat továbbjutására, ugyanis az alapszakasz utolsó fordulójában a Bodø/Glimtnek idegenben kellett nyernie az Atlético Madrid otthonában. Knutsen csapata azonban csodát tett Madridban, így a 23. helyen kvalifikálta magát a rájátszásba és várhatta az Internazionale elleni párharcot.
Sárgában játszanak, de nem brazilok
A szerda esti mérkőzés első félidejében gyönyörű góllal szerzett vezetést a Bodø/Glimt, amire az Internek gyorsan jött is a válasza. A második játékrészben aztán a dán Kasper Høgh vezérletével szenzációs játékot mutatott be a norvég csapat, amely leiskolázta az előző BL-szezon döntősét és végül 3-1-es győzelmet aratott.
A találkozó után a norvég Nettavisen azzal a felütéssel méltatta a győztes csapatot, hogy:
A Bodø/Glimt-vonat futballmesékkel van megrakva, de úgy tűnik, még nem érkezett meg a végállomásra.”
A mérkőzés után a norvégok is elégedetten nyilatkoztak, azonban nem voltak elájulva maguktól.
„Nem ez a mai volt a legjobb teljesítményünk, de az eredmény jó egy abszolút világszínvonalú csapat ellen” – mondta Jostein Gundersen, a Bodø/Glimt védője.
A klub ügyvezető igazgatója, Frode Thomassen sem szállt el a milánói csapat felett aratott siker után.
Teljesen rendben volt a teljesítményünk. Ezt visszük magunkkal Milánóba, de ez csak a munka fele volt. Nem sodor el a lelkesedés, nem is lenne okos dolog. Most a világ egyik legjobb csapatához megyünk. Játszottunk egy teljesen rendben lévő meccset, de Milánóban még el kell végezni a munkát”
– hangsúlyozta.
A norvég csapat teljesítményére Spanyolországban is felkapták a fejüket. A Bodø/Glimt harmadik gólja egy szenzációs támadás végén született. Sondre Brunstad Fet egy gyönyörű labdával megtalálta a védelem mögé beinduló Ole Blomberget, aki maga is berúghatta volna a ziccerét, de önzetlenül a jobbján érkező Høghhoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania. A gólról a spanyol Movistar úgy emlékezett meg, hogy:
Sárga van rajtuk, de ez nem Brazília.”
A norvég csapat első gólját Sondre Brunstad Fet lőtte, aki gólörömként a meze alá tette a labdát, ezzel üzenve, hogy a barátnőjével várják a második gyermeküket. A Bodø/Glimt játékosa ezzel a csapattársait is rendesen meglepte.
„A szünetben gratulálnom kellett neki. Semmit sem mondott nekünk. Legalábbis nekem biztosan nem. Szép meglepetés volt. Meg kell kérdeznem, mikorra várják a babát” – mondta nevetve Jostein Gundersen.
„Teljesen váratlanul ért, meg kellett kérdeznem tőle: Ez komoly? Tényleg igaz? Nem csak vicc? Jó poén lett volna, ha az, de így még jobb volt. Jólesett egy pillanatra mással foglalkozni, aztán újra lehetett kezdeni a játékot” – csatlakozott Odin Bjørtuft is.
Úgy gondolom, egy kicsit szerencsések voltunk. Nagyon hatékonyak voltunk, de szerintem ez csak egy közepes teljesítmény volt a részünkről”
– értékelt a mérkőzés után Kjetil Knutsen, a Bodø/Glimt edzője, aki kijelentette, hogy csapata nem védekezésre fog berendezkedni a milánói visszavágón.
„Nem védekezhetünk csak mélyen, és nem reménykedhetünk csak a kontratámadásokban. Nekünk kell irányítanunk a játékot. Használnunk kell középmagas és magas letámadást is, jól kell védekeznünk, és ki kell alakítanunk néhány kontratámadást. De az biztos, hogy kemény meccs lesz” – tette hozza az 57 éves szakember.
Az Internazionale a Bajnokok Ligája történetének második csapata, amely négy egymást követő egyenes kieséses szakaszbeli mérkőzésen is legalább három gólt kapott. Korábban ez csak a Bayer Leverkusennel fordult elő 2005 februárja és 2014 februárja között.
Megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani, és a lehető legjobban alkalmazkodni a körülményekhez. Sajnos kikaptunk, de ahogyan viselkedtünk és ahogyan próbálkoztunk, szerintem az a helyes út. Két átmenet meglepett minket, pedig tudtuk, hogy ezt fogják csinálni, és nagyon jók ebben. Három perc alatt megszerezték a második és a harmadik gólt, mi pedig mindent megtettünk azért, hogy csökkentsük a különbséget, de sajnos nem sikerült jobban teljesítenünk. Ugyanakkor még van egy mérkőzés hátra”
– mondta a találkozó Cristian Chivu, az Inter edzője.
Érdekesség, hogy mivel a norvég bajnokság csak márciusban indul, a Bodø/Glimt a 2026-os naptári évben még csak három mérkőzést játszott, mindhármat a Bajnokok Ligájában. Ezeken legyőzte Manchester Cityt, az Atlético Madridot és az Internazionalét.
A Bodø/Glimt ezzel történelmet írt, ugyanis mindössze a negyedik olyan csapat lett, amely az európai top ligákon kívülről érkezett, mégis meg tudott nyerni zsinórban három mérkőzést a Bajnokok Ligájában. Ráadásul mindhármat topligás csapatok ellen. Ez korábban csak a Panathinaikosznak (2001/02), a Benficának (2005/06) és a Zenitnek (2015/16) sikerült.
