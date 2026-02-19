Az északi sarkkörön túl fekvő Bodø/Glimt együttese az utóbbi években már több komoly csapatot is megfricskázott. A norvégok egyik legnagyobb diadala 2021 októberében történt, amikor az Európa Konferencia-liga csoportkörében 6-1-re legyőzték a José Mourinho által irányított AS Roma együttesét.

A Bodø/Glimt négy évvel ezelőtt robbant be az európai futballköztudatba

Fotó: MATS TORBERGSEN / NTB

„Ilyen eredményre senki nem számított, ez a történelemkönyvekbe kívánkozik. Ez az eredmény végigsöpör majd a világon, az edzők és a játékosok is rivaldafénybe kerülhetnek” – mondta a négy és fél évvel ezelőtti siker után Stale Solbakken, a norvég válogatott szövetségi kapitánya.

A Bodø/Glimt történelmet írhat?

A norvég csapat az utóbbi években rendszeres szereplő volt a Konferencia-ligában és az Európa-ligában is. A Bodø/Glimt már az előző szezonban is történelmet írt, ugyanis a második számú európai kupasorozatban egészen az elődöntőig menetelt, végül a későbbi győztes Tottenhamtől kapott ki a sorsdöntő párharcban. Ráadásul az elődöntőig vezető úton olyan csapatokat győzött le, mint az FC Porto, a Besiktas, az Olimpiakosz vagy a Lazio.

A Bodø/Glimt az idei szezonban története során először szerepel a Bajnokok Ligájában, az alapszakaszból pedig úgy harcolta ki a továbbjutást, hogy az első hat meccsén nyeretlen maradt.

Kjetil Knutsen együttese idén januárban aratta első győzelmét, akkor a világ egyik legjobb csapatát, a Premier League-ben szereplő Manchester Cityt tudta 3-1-re legyőzni hazai pályán.

Pep Guardiola csapata is megfagyott Norvégiában

Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A Bodø/Glimt többnyire hazai környezetben éri el a legjobb eredményeit, amiben komoly szerepe van annak, hogy a csapat pályája műfüves borítású, az ottani szélsőséges időjárási körülmények miatt. Az ilyen gyepen teljesen máshogyan gurul és pattog a labda, amihez rendkívül nehéz alkalmazkodnia egy olyan csapatnak, amely nincs ehhez hozzászokva.

Éppen ezért senki sem fogadott a norvég csapat továbbjutására, ugyanis az alapszakasz utolsó fordulójában a Bodø/Glimtnek idegenben kellett nyernie az Atlético Madrid otthonában. Knutsen csapata azonban csodát tett Madridban, így a 23. helyen kvalifikálta magát a rájátszásba és várhatta az Internazionale elleni párharcot.