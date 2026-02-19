Live
Vajon lehet-e a bombameglepetésnek nevezni azt, hogy a norvég Bodø/Glimt hazai pályán 3-1-re legyőzte az előző szezonban BL-döntős olasz Internazionale csapatát? Aki nem követi szorosan a labdarúgást, az biztosan felkapta a fejét erre az eredményre, azonban a norvég „kicsapat” az utóbbi években már többször is okozott szenzációt az európai kupasorozatokban. Az Inter elleni sikert megünnepelték a Bodø/Glimt játékosai, akik saját bevallásuk szerint tudnak ennél jobban is futballozni.

Az északi sarkkörön túl fekvő Bodø/Glimt együttese az utóbbi években már több komoly csapatot is megfricskázott. A norvégok egyik legnagyobb diadala 2021 októberében történt, amikor az Európa Konferencia-liga csoportkörében 6-1-re legyőzték a José Mourinho által irányított AS Roma együttesét.

A Bodø/Glimt négy évvel ezelőtt robbant be az európai futballköztudatba
A Bodø/Glimt négy évvel ezelőtt robbant be az európai futballköztudatba 
Fotó: MATS TORBERGSEN / NTB

„Ilyen eredményre senki nem számított, ez a történelemkönyvekbe kívánkozik. Ez az eredmény végigsöpör majd a világon, az edzők és a játékosok is rivaldafénybe kerülhetnek” mondta a négy és fél évvel ezelőtti siker után Stale Solbakken, a norvég válogatott szövetségi kapitánya. 

A Bodø/Glimt történelmet írhat?

A norvég csapat az utóbbi években rendszeres szereplő volt a Konferencia-ligában és az Európa-ligában is. A Bodø/Glimt már az előző szezonban is történelmet írt, ugyanis a második számú európai kupasorozatban egészen az elődöntőig menetelt, végül a későbbi győztes Tottenhamtől kapott ki a sorsdöntő párharcban. Ráadásul az elődöntőig vezető úton olyan csapatokat győzött le, mint az FC Porto, a Besiktas, az Olimpiakosz vagy a Lazio. 

A Bodø/Glimt az idei szezonban története során először szerepel a Bajnokok Ligájában, az alapszakaszból pedig úgy harcolta ki a továbbjutást, hogy az első hat meccsén nyeretlen maradt. 

Kjetil Knutsen együttese idén januárban aratta első győzelmét, akkor a világ egyik legjobb csapatát, a Premier League-ben szereplő Manchester Cityt tudta 3-1-re legyőzni hazai pályán. 

Pep Guardiola csapata is megfagyott Norvégiában
Pep Guardiola csapata is megfagyott Norvégiában
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A Bodø/Glimt többnyire hazai környezetben éri el a legjobb eredményeit, amiben komoly szerepe van annak, hogy a csapat pályája műfüves borítású, az ottani szélsőséges időjárási körülmények miatt. Az ilyen gyepen teljesen máshogyan gurul és pattog a labda, amihez rendkívül nehéz alkalmazkodnia egy olyan csapatnak, amely nincs ehhez hozzászokva. 

Éppen ezért senki sem fogadott a norvég csapat továbbjutására, ugyanis az alapszakasz utolsó fordulójában a Bodø/Glimtnek idegenben kellett nyernie az Atlético Madrid otthonában. Knutsen csapata azonban csodát tett Madridban, így a 23. helyen kvalifikálta magát a rájátszásba és várhatta az Internazionale elleni párharcot. 

Sárgában játszanak, de nem brazilok

A szerda esti mérkőzés első félidejében gyönyörű góllal szerzett vezetést a Bodø/Glimt, amire az Internek gyorsan jött is a válasza. A második játékrészben aztán a dán Kasper Høgh vezérletével szenzációs játékot mutatott be a norvég csapat, amely leiskolázta az előző BL-szezon döntősét és végül 3-1-es győzelmet aratott. 

Bodo/Glimt's Danish forward #09 Kasper Hogh celebrates scoring the 3-1 goal with his teammates during the UEFA Champions League first-leg, play-off football match Bodo/Glimt vs Inter Milan at Aspmyra statium in Bodo, Norway on February 18, 2026. (Photo by Mats Torbergsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Kasper Høgh két gólpasszal és egy góllal vette ki a részét a sikerből
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A találkozó után a norvég Nettavisen azzal a felütéssel méltatta a győztes csapatot, hogy: 

A Bodø/Glimt-vonat futballmesékkel van megrakva, de úgy tűnik, még nem érkezett meg a végállomásra.”

A mérkőzés után a norvégok is elégedetten nyilatkoztak, azonban nem voltak elájulva maguktól. 

„Nem ez a mai volt a legjobb teljesítményünk, de az eredmény jó egy abszolút világszínvonalú csapat ellen” – mondta Jostein Gundersen, a Bodø/Glimt védője.

A klub ügyvezető igazgatója, Frode Thomassen sem szállt el a milánói csapat felett aratott siker után.

Teljesen rendben volt a teljesítményünk. Ezt visszük magunkkal Milánóba, de ez csak a munka fele volt. Nem sodor el a lelkesedés, nem is lenne okos dolog. Most a világ egyik legjobb csapatához megyünk. Játszottunk egy teljesen rendben lévő meccset, de Milánóban még el kell végezni a munkát” 

– hangsúlyozta. 

A norvég csapat teljesítményére Spanyolországban is felkapták a fejüket. A Bodø/Glimt harmadik gólja egy szenzációs támadás végén született. Sondre Brunstad Fet egy gyönyörű labdával megtalálta a védelem mögé beinduló Ole Blomberget, aki maga is berúghatta volna a ziccerét, de önzetlenül a jobbján érkező Høghhoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania. A gólról a spanyol Movistar úgy emlékezett meg, hogy: 

Sárga van rajtuk, de ez nem Brazília.”

A norvég csapat első gólját Sondre Brunstad Fet lőtte, aki gólörömként a meze alá tette a labdát, ezzel üzenve, hogy a barátnőjével várják a második gyermeküket. A Bodø/Glimt játékosa ezzel a csapattársait is rendesen meglepte. 

Bodo/Glimt's Norwegian midfielder #19 Sondre Brunstad Fet celebrates scoring the opening goal with his teammates during the UEFA Champions League first-leg, play-off football match Bodo/Glimt vs Inter Milan at Aspmyra statium in Bodo, Norway on February 18, 2026. (Photo by Mats Torbergsen / NTB / AFP) / Norway OUT
Sondre Brunstad Fet szezonbeli harmadik BL-gólja emlékezetesre sikerült
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

„A szünetben gratulálnom kellett neki. Semmit sem mondott nekünk. Legalábbis nekem biztosan nem. Szép meglepetés volt. Meg kell kérdeznem, mikorra várják a babát” – mondta nevetve Jostein Gundersen.

„Teljesen váratlanul ért, meg kellett kérdeznem tőle: Ez komoly? Tényleg igaz? Nem csak vicc? Jó poén lett volna, ha az, de így még jobb volt. Jólesett egy pillanatra mással foglalkozni, aztán újra lehetett kezdeni a játékot” – csatlakozott Odin Bjørtuft is.

Úgy gondolom, egy kicsit szerencsések voltunk. Nagyon hatékonyak voltunk, de szerintem ez csak egy közepes teljesítmény volt a részünkről” 

értékelt a mérkőzés után Kjetil Knutsen, a Bodø/Glimt edzője, aki kijelentette, hogy csapata nem védekezésre fog berendezkedni a milánói visszavágón. 

Kjetil Knutsen együttese ellen sosem lehet biztosra menni
Kjetil Knutsen együttese ellen sosem lehet biztosra menni
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

„Nem védekezhetünk csak mélyen, és nem reménykedhetünk csak a kontratámadásokban. Nekünk kell irányítanunk a játékot. Használnunk kell középmagas és magas letámadást is, jól kell védekeznünk, és ki kell alakítanunk néhány kontratámadást. De az biztos, hogy kemény meccs lesz” – tette hozza az 57 éves szakember. 

Az Internazionale a Bajnokok Ligája történetének második csapata, amely négy egymást követő egyenes kieséses szakaszbeli mérkőzésen is legalább három gólt kapott. Korábban ez csak a Bayer Leverkusennel fordult elő 2005 februárja és 2014 februárja között.

Megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani, és a lehető legjobban alkalmazkodni a körülményekhez. Sajnos kikaptunk, de ahogyan viselkedtünk és ahogyan próbálkoztunk, szerintem az a helyes út. Két átmenet meglepett minket, pedig tudtuk, hogy ezt fogják csinálni, és nagyon jók ebben. Három perc alatt megszerezték a második és a harmadik gólt, mi pedig mindent megtettünk azért, hogy csökkentsük a különbséget, de sajnos nem sikerült jobban teljesítenünk. Ugyanakkor még van egy mérkőzés hátra” 

– mondta a találkozó Cristian Chivu, az Inter edzője. 

Internazionale trainer Christian Chivu is present during the Champions League match between Ajax and Milan at the Johan Cruijff ArenA for the League phase, Matchday 1 of the 2025-2026 season in Amsterdam, Netherlands, on September 17, 2025. (Photo by Stefan Koop/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Christian Chivu együttese a legutóbbi öt BL-meccséből négyet elveszített
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Érdekesség, hogy mivel a norvég bajnokság csak márciusban indul, a Bodø/Glimt a 2026-os naptári évben még csak három mérkőzést játszott, mindhármat a Bajnokok Ligájában. Ezeken legyőzte Manchester Cityt, az Atlético Madridot és az Internazionalét.

A Bodø/Glimt ezzel történelmet írt, ugyanis mindössze a negyedik olyan csapat lett, amely az európai top ligákon kívülről érkezett, mégis meg tudott nyerni zsinórban három mérkőzést a Bajnokok Ligájában. Ráadásul mindhármat topligás csapatok ellen. Ez korábban csak a Panathinaikosznak (2001/02), a Benficának (2005/06) és a Zenitnek (2015/16) sikerült. 

