A Ferencváros megszerezte első győzelmét 2026-ban, miután idegenben hatalmas küzdelemben 1-0-ra legyőzte a nagy rivális Paksi FC-t. Érdekes módon a lefújás után egyik vezetőedző sem volt elégedetlen, ami Robbie Keane esetében érthető. De meglepő módon a tolnaiak edzője, Bognár György is a humorát megőrizve nyilatkozott a lefújást követő sajtótájékoztatón.

Bognár György (balra) és Robbie Keane is elégedett volt a lefújás után

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Bognár Györgyöt nem törte össze a vereség

Megkérdeztem a labdaszedőket, hogy látták ezt a meccset. Azt mondták, hogy kicsit jobb volt a Fradi. Egyetértek velük, én is így láttam

– kezdte értékelését a paksi szakember.

„Egy gólos mérkőzés volt, inkább a küzdelem dominált. A Fradi sem vállalt fel futballt, labdakihozatalt, leegyszerűsítették a játékukat, ami az irányunkba nézve tisztelendő, komolyan vettek minket. Én is azt gondolom, hogy egy-két tisztább helyzete volt a Fradinak. Ez a meccs akkor fordulhatott volna a mi javunkra, ha Ádám Martin befejeli azt a nagy ziccert. Sokkal több helyzetünk nem nagyon volt, még az első félidőben akadt egy-kettő” – tette még hozzá.

Általában a Fradi labdát hoz fel, felépítik a támadásokat. Ellenünk ezt most kihagyták, sajnos, mert az nekünk jó lett volna, ha megpróbálnak hátul is focizni

– zárta mondandóját sejtelmes mosollyal Bognár György.

Robbie Keane-nek is volt mire büszkének lennie

„Megmutattuk a karakterünket, igazi egyéniségek kellettek a győzelemhez. Igazolták a fiúk, hogy mennyire tudnak küzdeni.

Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, egy harc, amit fel is vettünk. Mondtam a fiúknak, hogy most kezdődik csak igazán a szezon. Ez a győzelem lendületet adhat nekünk.

A két legjobb játékosunkat elveszítettük. Most próbálgatjuk, kik játsszanak a helyükön. Időbe telik, mire gördülékeny lesz a játékunk” – mondta az ír edző, aki külön kitért a győztes gólt szerző Gruber Zsomborra és a Fradiban ezen a meccsen bemutatkozó Mariano Gómezre is.

„Gruber remekül kezdte az idényt, aztán volt egy kis visszaesés a játékában, ami teljesen normális a fiatal játékosok esetében.

Kiváló befejező támadó, s ezt ma is láthattuk. Az is fontos, hogyan mozog egy csatár a labda nélkül. Gruber ebben a tekintetben is kiemelkedő volt.

Gómez igazi karaktert mutatott. Minden egyes labdáért megküzdött, minden fejpárbaját megnyerte. Tudtuk, hogy sok beíveléssel próbálkozik majd az ellenfél, ennek a hatástalanítására remek megoldás volt Gómez.”