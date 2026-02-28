Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kisvárda hazai pályán 2-1-re nyert a kupagyőztes Paks ellen a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának szombati játéknapján, így a tolnai csapat sorozatban a hatodik tétmérkőzését vesztette el. A találkozó után Bognár György, a Paks edzője elmondta, hogy csapata nem játszott jól, mellette viszont kitért a videobíróra is, amely véleménye szerint eldöntötte az összecsapást.

A Paks a negyedik helyen áll a tabellán, az eredményeit tekintve azonban óriási gödörben van. Bognár György csapata az első tavaszi fordulóban nyerni tudott a Puskás Akadémia otthonában, azóta viszont az NB I-ben sorozatban öt meccset veszített, ráadásul a Magyar Kupából is kiesett a Diósgyőr ellen. 

Budapest, 2025. október 5. Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában a Ferencvárosi TC – Paksi FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. október 5-én. MTI/Hegedüs Róbert
Bognár György csapata sorozatban hatodszor szenvedett vereséget
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Bognár György a videobíróra panaszkodott

A kisvárdai találkozó után Bognár György az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy csapata nem futballozott jól, azonban kitért arra, hogy a mérkőzésen döntő szerepet játszott a videobíró is. 

Az első félidő viszonylag elfogadható volt, a másodikban viszont csak magunkat okolhatjuk, amiért kikaptunk. Az tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni, hiszen ha két hete a Fradit megverethette a VAR, akkor mi se szóljunk egy szót se”

 – utal Bognár György a Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzésre, mely egy erősen vitatott büntetővel dőlt el a zalai csapat javára. 

„Így is lehet meccset nyerni, de első sorban magunkat okolhatjuk, mert a második félidő gyenge volt és a cseréink sem ültek, nem lett jobb tőlük a játékunk. A második félidő elején láttam, hogy nincs meg a ritmus, kényelmesebbek lettünk. A második félidőre aztán megjöttek a visszatérő hibáink” – folytatta a Paks edzője, aki a csapata teljesítményéről azt mondta, hogy jobb formában lenne a Paks, akkor a második félidőben nem csak egy helyzetük lett volna, hanem öt-hat.

  • kapcsolódó cikkek:
Bognár György csapata továbbra is gödörben, a videobíró volt a főszereplő Kisvárdán
Orbán Viktor odafordult Bognár Györgyhöz, hogy ő szívesen lenne-e szövetségi kapitány?
Hiába követelik a válogatott élére, biztosan nem ő lesz Marco Rossi utódja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!