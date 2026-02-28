A Paks a negyedik helyen áll a tabellán, az eredményeit tekintve azonban óriási gödörben van. Bognár György csapata az első tavaszi fordulóban nyerni tudott a Puskás Akadémia otthonában, azóta viszont az NB I-ben sorozatban öt meccset veszített, ráadásul a Magyar Kupából is kiesett a Diósgyőr ellen.

Bognár György csapata sorozatban hatodszor szenvedett vereséget

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Bognár György a videobíróra panaszkodott

A kisvárdai találkozó után Bognár György az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy csapata nem futballozott jól, azonban kitért arra, hogy a mérkőzésen döntő szerepet játszott a videobíró is.

Az első félidő viszonylag elfogadható volt, a másodikban viszont csak magunkat okolhatjuk, amiért kikaptunk. Az tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni, hiszen ha két hete a Fradit megverethette a VAR, akkor mi se szóljunk egy szót se”

– utal Bognár György a Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzésre, mely egy erősen vitatott büntetővel dőlt el a zalai csapat javára.

„Így is lehet meccset nyerni, de első sorban magunkat okolhatjuk, mert a második félidő gyenge volt és a cseréink sem ültek, nem lett jobb tőlük a játékunk. A második félidő elején láttam, hogy nincs meg a ritmus, kényelmesebbek lettünk. A második félidőre aztán megjöttek a visszatérő hibáink” – folytatta a Paks edzője, aki a csapata teljesítményéről azt mondta, hogy jobb formában lenne a Paks, akkor a második félidőben nem csak egy helyzetük lett volna, hanem öt-hat.