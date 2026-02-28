A szombat délután mérkőzésnek a Kisvárda volt az esélyese, mivel a találkozót megelőzően a Paks volt az NB I egyik legrosszabb formában lévő csapata. Bognár György együttese januárban egy Puskás Akadémia elleni győzelemmel kezdte a tavaszt, azóta viszont három bajnokit veszített zsinórban, mellette pedig a Magyar Kupából is kiesett, miután kapott egy hatost a Diósgyőrtől hazai pályán.

Bognár György csapata rossz szériában várhatta a meccset

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A tolnai csapat az előző fordulóban a listavezető Győrtől kapott ki 4-3-ra. A végeredmény egy szoros meccs képét tükrözi, azonban az ETO már bő fél óra elteltével három góllal vezetett Pakson.

Bognár György csapata nem sokáig volt előnyben

Ami biztató lehetett a Paks számára, hogy a tolnai csapat az idei szezonban eddig kétszer találkozott a Kisvárdával, a 2. fordulóban 5-1-re nyert Bognár György csapata a Várkerti Stadionban, a 13. fordulóban pedig 5-3-as paksi győzelem született hazai környezetben.

A Paks edzője a Győr elleni kudarc után hat helyen változtatott a kezdőcsapatán, azonban a Kisvárdát irányító Révész Attilának is meg kellett kevernie a kártyáit, ugyanis Ridwan Popoola öt sárga lapja miatt nem játszhatott, míg Bíró Bence a legutóbbi Nyíregyháza elleni bajnokin megsérült.

A Kisvárda kezdte jobban a találkozót, a 12. percben pedig kis híján büntetőt kapott a szabolcsi gárda. Pintér Dominik fordult kapura egy védővel a nyakában, hét méterről egy rendkívül gyenge lövést eresztett meg, ami azonban levágódott a blokkolni igyekvő Szabó János kezéről. Az esetet vizsgálták a VAR-kocsiban, majd kihívták a monitorhoz Zimmermann Márió játékvezetőt, hogy nézze vissza az esetet, majd miután ezt megtette, érvényben maradt a pályán hozott döntése és elmaradt a büntető.

A 25. percben a Paks kapusa, Kovácsik Ádám hozta rá a frászt Bognár Györgyre. Egy hosszú indítás után a paksi kapus és Alaxai Áron között volt kommunikáció hiba, Kovácsik végül fel tudott szabadítani, de üresen hagyta a kapuját, a lecsorgót Bohdan Melnik gyűjtötte be, aki 30 méterről megpróbált az üres kapuba lőni, de Kovácsik a labda útjába tudott állni, így megmentette csapatát a góltól.