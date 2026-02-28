A szombat délután mérkőzésnek a Kisvárda volt az esélyese, mivel a találkozót megelőzően a Paks volt az NB I egyik legrosszabb formában lévő csapata. Bognár György együttese januárban egy Puskás Akadémia elleni győzelemmel kezdte a tavaszt, azóta viszont három bajnokit veszített zsinórban, mellette pedig a Magyar Kupából is kiesett, miután kapott egy hatost a Diósgyőrtől hazai pályán.
A tolnai csapat az előző fordulóban a listavezető Győrtől kapott ki 4-3-ra. A végeredmény egy szoros meccs képét tükrözi, azonban az ETO már bő fél óra elteltével három góllal vezetett Pakson.
Bognár György csapata nem sokáig volt előnyben
Ami biztató lehetett a Paks számára, hogy a tolnai csapat az idei szezonban eddig kétszer találkozott a Kisvárdával, a 2. fordulóban 5-1-re nyert Bognár György csapata a Várkerti Stadionban, a 13. fordulóban pedig 5-3-as paksi győzelem született hazai környezetben.
A Paks edzője a Győr elleni kudarc után hat helyen változtatott a kezdőcsapatán, azonban a Kisvárdát irányító Révész Attilának is meg kellett kevernie a kártyáit, ugyanis Ridwan Popoola öt sárga lapja miatt nem játszhatott, míg Bíró Bence a legutóbbi Nyíregyháza elleni bajnokin megsérült.
A Kisvárda kezdte jobban a találkozót, a 12. percben pedig kis híján büntetőt kapott a szabolcsi gárda. Pintér Dominik fordult kapura egy védővel a nyakában, hét méterről egy rendkívül gyenge lövést eresztett meg, ami azonban levágódott a blokkolni igyekvő Szabó János kezéről. Az esetet vizsgálták a VAR-kocsiban, majd kihívták a monitorhoz Zimmermann Márió játékvezetőt, hogy nézze vissza az esetet, majd miután ezt megtette, érvényben maradt a pályán hozott döntése és elmaradt a büntető.
A 25. percben a Paks kapusa, Kovácsik Ádám hozta rá a frászt Bognár Györgyre. Egy hosszú indítás után a paksi kapus és Alaxai Áron között volt kommunikáció hiba, Kovácsik végül fel tudott szabadítani, de üresen hagyta a kapuját, a lecsorgót Bohdan Melnik gyűjtötte be, aki 30 méterről megpróbált az üres kapuba lőni, de Kovácsik a labda útjába tudott állni, így megmentette csapatát a góltól.
A Paks a 30. percben veszélyeztetett először, akkor azonban kis híján gólt szerzett. Szabó János bal oldali beadására Bévárdi Zsombor érkezett a hosszún, egy gyönyörű csukafejessel célba vette a kapu jobb oldalát, a labdája azonban a kapufán csattant.
Ezt követően többet volt a labda a Paksnál, majd a 44. percben kiharcolt egy tizenegyest a tolnai csapat. Nikola Radmanovac totojázott a labdával a saját kapuja előtt, a vak oldaláról érkezett Hahn János, aki elpöckölte elől a labdát, a szerb játékos pedig elrúgta a paksi csatár bokáját, így Zimmermann Márió azonnal a büntetőpontra mutatott. A labda mögé a sértett állt oda, aki nagy erővel a kapu jobb oldalába lőtt (0-1).
A második félidőt jól kezdte a Kisvárda, és az 50. perc elején rögtön kiegyenlített. Egy gyors kontratámadás végén Igor Matanovic verte meg egy az egyben Szabó Jánost, majd a középre tett labdáját a francia Hiang'a Mbock sodorta közelről a kapuba (1-1).
A folytatásban is a szabolcsi csapat irányította a meccset, a 61. percben pedig tizenegyest kapott volna Révész Attila csapata. Egy hatalmas bedobás után a labda az ötös környékén landolt, majd a kavarodás után Alaxai kezére pattant. A játékvezető nem ítélt büntetőt, azonban a VAR-szobában vizsgálták az esetét, és miután Zimmermann játékvezető is visszanézte a szituációt, büntetőt ítélt a Kisvárdának. A labda mögé a bosnyák Branimir Cipetić állt oda, és félmagasan a kapu jobb oldalába lőtt (2-1).
A második bekapott gól után a Paks ment előre az egyenlítésért, a hajrában már két magyar válogatott támadó, Tóth Barna és Ádám Martin is ott volt a pályán. A 83. percben Tóth Barna reklamált büntetőt, miután Radmanovac birkózta őt le a tizenhatoson belül, azonban hiába vizsgálták az esetet a VAR-kocsiból, Zimmermann játékvezetőt ezúttal nem hívták ki a monitorhoz, hogy visszanézze az esetet.
A 87. percben egyenlíthetett volna a Paks. Ádám Martin kapott egy indítását, Oláh Bálinttal a nyakában betört a tizenhatoson belülre, majd 11 méterről megcélozta a hosszú alsót, de Popovics Ilija hatalmas bravúrral védeni tudott. A hosszabbításban a Paks még próbálkozott felívelésekkel, de helyzeteket nem tudott belőle kidolgozni, így az eredmény már nem változott.
A Kisvárda ezzel másodszor tudott nyerni a tavaszi szezonban és fellépett a tabella hatodik helyére. A Paks sorozatban az ötödik bajnokiját veszítette el, de továbbra is a negyedik helyen áll a Fizz Ligában.
Fizz Liga, 24. forduló:
Kisvárda Master Good-Paksi FC 2-1 (0-1)
Kisvárda, v.: Zimmermann
Kisvárda: Popovic - Jovicic, Radmanovac, Oláh B., Chlumecky - Soltész I. (Szőr, a szünetben), Mbock (Soltész D., 76.) - Cipetic (Jordanov, 86.), Melnyik, Matanovic (Lippai, 90.) - Pintér (Novothny, a szünetben)
Paks: Kovácsik - Bévárdi (Gyurkits, 68.), Szekszárdi, Alaxai, Szabó J., Silye - Windecker, Balogh B. (Ádám M., 68.), Máté (Horváth K., 56.) - Szendrei (Tóth B., 56.), Hahn
gólszerzők: Mbock (49.), Cipetic (65., 11-esből), illetve Hahn (45+1., 11-esből)
sárga lap: Oláh B. (20.), illetve Bévárdi (27.), Szendrei (53.), Alaxai (71.), Szekszárdi (93.)
