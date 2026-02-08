Live
A Paks 1-0-ra kikapott a Debrecentől a labdarúgó NB I 21. fordulójának rangadóján. A mérkőzés után Bognár György mérges volt a játékosaira, a paksiak edzője úgy vélte, tanítványai bután fociztak.

A Debrecen és a Paks bajnokiján egyetlen gól esett, egy kapu előtti kavarodást követően Bárány Donát döntötte el a három pont sorsát. Bognár György csapata a Fradi elleni vereség után újabb rangadót veszített, a lefújást követően a pakisak vezetőedzője odaszúrt a saját játékosainak.

Bognár György mérges volt a játékosaira a Debrecen elleni vereség után
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Bognár György szerint bután fociztak a játékosai

„Mérges vagyok a játékosainkra, mert bután fociztunk. Az ellenfél rúgott körülbelül 25-30 szabadrúgást a mezőnyből, mi ötöt vagy hatot. Na most ez azért volt, mert mi nem tudtuk jól eljátszani a szabadrúgásokat. Aki üvöltött egyet és elesett, azt egyből lefújták. 

Aki jobban üvöltött, az több szabadrúgást rúghatott. Rutintalan volt a társaság ma nagyon. Talán őszintén próbáltak focizni a srácok, a rafinéria kimaradt a mai napon a repertoárból”

– nyilatkozta az M4 Sportnak Bognár György, aki részben saját labdarúgóinak, részben azért a debreceni futballistáknak is odaszúrt.

A Paks az utóbbi két vereségének köszönhetően visszacsúszott a tabella negyedik helyére. A tolnaiak legközelebb a DVTK ellen lépnek pályára a MOL Magyar Kupában, majd a következő bajnoki fordulóban is a Diósgyőrt fogadják.

