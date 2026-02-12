Hamar elment ez a mérkőzés a Paksi FC-nek, mindkét félidőt szinte azonnal egy bekapott góllal kezdték a címvédők a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Emellett még összesen négyszer kapituláltak a DVTK előtt, így összességében bántóan sima, 6-2-es vereséget szenvedtek otthon és kiestek a sorozatból. Ez már önmagában megdöbbentő volt, akárcsak az, hogy mindezek ellenére a lefújás után Bognár György, a paksiak edzője egyáltalán nem tűnt idegesnek az M4 Sport kamerái előtt.

Bognár György higgadtan értékelt a Paksi FC 6-2-es veresége után

Fotó: Barbara Gabriella / Paksi FC

Bognár György nem volt ideges a 6-2 után

„Szerintem az első percben elment ez a meccs, nagy védelmi hibáink voltak az első 20 percben, abból rúgott az ellenfél gólokat, gratulálok a Diósgyőrnek a továbbjutáshoz. Mi most abban a fázisban vagyunk, hogy nem is csapatot, hanem a keretet építünk. Le a kalappal a szurkolóink előtt, velük elégedettek lehetünk, ők hat kapott gól után is szurkoltak nekünk. Sok mindent helyre kell rakni, próbálkoztunk mi becsülettel, csak rosszul játszottunk, hát van ilyen, az öltözőben majd megbeszéljük, ki, mit hibázott, mit kell másképp csinálni, máskor is tettünk már ilyet” – mondta a paksiak mestere a lefújást követően.

A sors érdekessége, hogy február 14-én ez a két csapat ismét találkozik egymással, ugyanígy Pakson, csak ezúttal a Fizz Ligában. A DVTK a kupa negyeddöntőjében a Budapest Honvéd vendége lesz. A döntőt május 9-én rendezik majd a Puskás Arénában.