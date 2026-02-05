Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális kiosztás: Orbán Balázs helyretette Shell Kapitányt

Ezt látnia kell!

Kiakadt A Nagy Ő kiesője: keményen kiosztotta Stohl Andrást

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága egyaránt két bajnoki mérkőzésre tiltotta el Borbély Balázst és Sergio Navarrót, a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC Győr és Debreceni VSC vezetőedzőjét.

A két szakember a szombati, győri bajnoki hosszabbításában kapott piros lapot, miután a hazaiak 93. percben történt egyenlítése után összeszólalkoztak a kispadok előtt. Borbély Balázs a Diósgyőr és a Kisvárda, míg a spanyol edző a Paks és az Újpest elleni mérkőzéseken nem lehet ott az oldalvonal mellett.

Borbély Balázs, a Győr vezetőedzője
Borbély Balázs, a Győr vezetőedzője kétmeccses eltiltást kapott
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Borbély Balázs és Sergio Navarro mellett Erős Gábor is büntetést kapott

Az MLSZ fegyelmi bizottsága az NB II-ben szereplő Vasas vezetőedzőjének kiállítását is szankcionálta. Erős Gábor a következő három bajnokin nem ülhet le a kispadra, mert vasárnap, az Aqvital FC Csákvár elleni idegenbeli bajnoki 92. percében piros lapot kapott reklamálásért. Az angyalföldi klub honlapjának tájékoztatása szerint a szakember azt nehezményezte, hogy a hazaiak egyenlítő gólját szabálytalanság előzte meg – számolt be róla az MTI.

A határozat alapján Erős a Kecskemét, a Békéscsaba és a Karcag elleni bajnokikon nem ülhet a kispadon, de a büntetés a jövő hét szerdai, Zalaegerszeg elleni MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőre nem vonatkozik, miként Borbély Balázs is ott lehet jövő hét csütörtökön a Videoton FC Fehérvár elleni kupamérkőzésen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!