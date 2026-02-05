A két szakember a szombati, győri bajnoki hosszabbításában kapott piros lapot, miután a hazaiak 93. percben történt egyenlítése után összeszólalkoztak a kispadok előtt. Borbély Balázs a Diósgyőr és a Kisvárda, míg a spanyol edző a Paks és az Újpest elleni mérkőzéseken nem lehet ott az oldalvonal mellett.

Borbély Balázs, a Győr vezetőedzője kétmeccses eltiltást kapott

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Borbély Balázs és Sergio Navarro mellett Erős Gábor is büntetést kapott

Az MLSZ fegyelmi bizottsága az NB II-ben szereplő Vasas vezetőedzőjének kiállítását is szankcionálta. Erős Gábor a következő három bajnokin nem ülhet le a kispadra, mert vasárnap, az Aqvital FC Csákvár elleni idegenbeli bajnoki 92. percében piros lapot kapott reklamálásért. Az angyalföldi klub honlapjának tájékoztatása szerint a szakember azt nehezményezte, hogy a hazaiak egyenlítő gólját szabálytalanság előzte meg – számolt be róla az MTI.

A határozat alapján Erős a Kecskemét, a Békéscsaba és a Karcag elleni bajnokikon nem ülhet a kispadon, de a büntetés a jövő hét szerdai, Zalaegerszeg elleni MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőre nem vonatkozik, miként Borbély Balázs is ott lehet jövő hét csütörtökön a Videoton FC Fehérvár elleni kupamérkőzésen.