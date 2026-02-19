Az Arsenal előnye öt pontra nőtt ugyan az üldöző Manchester City előtt, de a legutóbbi két bajnokijukon csupán két pontot sikerült szerezniük, így nem csoda, hogy elszabadultak a meccs után az indulatok, amely végül botrányba fulladt.
Botrány a meccs után, mi történt az Arsenallal?
A Molineux Stadionban rendezett találkozó sokáig az Arsenal forgatókönyve szerint alakult. A vendégek villámrajtot vettek, Bukayo Saka már az ötödik percben megszerezte a vezetést, majd nem sokkal később Piero Hincapie megduplázta az előnyt. Mikel Arteta csapata magabiztosnak tűnt, és úgy festett, hogy kulcsfontosságú győzelmet arathat a bajnoki versenyfutásban.
A fordulat azonban a második félidőben érkezett. A Wolves a 61. percben Hugo Bueno látványos góljával szépített, majd a hajrában drámai körülmények között egyenlített. Egy beadásnál David Raya bizonytalankodott, a
labda pedig Tom Edozie elé került, akinek lövése arról a Riccardo Calafioriról pattant a kapuba, aki egy perccel korábban állt be. A 94. percben szerzett találat sokkolta az Arsenalt, amely sorozatban második bajnokiján játszott döntetlent.
A lefújás után elszabadultak az indulatok. A televíziós felvételek szerint
Gabriel Jesus dühösen odalépett a Wolves védőjéhez, Yerson Mosquerához, és mellkason lökte a kolumbiai játékost. Mosquera a kontakt után a földre esett, a fejét fogva fetrengett, ami azonnal tömegjelenetet váltott ki. A játékosok egymásnak feszültek, gyorsan tömeges lökdösődés alakult ki.
A kialakult dulakodásban több futballista is érintett volt.
Riccardo Calafiori és Mateus Mane szóváltásba keveredett, míg Adam Armstrong határozott mozdulattal indult Jesus felé, mielőtt a stábtagok közbeléptek volna. A pályán rövid időre kaotikus állapotok uralkodtak, az edzők és a kispadok tagjai igyekeztek szétválasztani a feleket.
Gabriel Jesust a jelenetek közepette végül egy Arsenal-stábtag kísérte le a pályáról, és gyorsan az öltözőfolyosóra terelték. A beszámolók szerint a brazil csatár sárga lapot kapott az incidens során.
A történtek jól érzékeltették az Arsenal mentális állapotát. A Sky Sports szakértőjeként nyilatkozó Alan Smith úgy vélte, az eset azt mutatta, hogy a londoniak elvesztették a fejüket és megingott az önbizalmuk. A korábbi csatár szerint a bajnoki címért folytatott harcban az ilyen érzelmi kilengések komoly következményekkel járhatnak.
Mikel Arteta nekiment a csapatának
A meccs után Mikel Arteta szokatlanul keményen értékelt. A londoniak menedzsere nem kertelt: szerinte csapata teljesítménye nemcsak szakmai, hanem mentális kérdéseket is felvet a bajnoki címért folytatott versenyfutásban.
Bármilyen kérdés, bármilyen kritika vagy vélemény ma jogos lehet. Most mindent tűrnünk kell. Ha jön a golyó, álljuk, mert nem azon a szinten teljesítettünk, ami szükséges”
– fogalmazott.
A spanyol szakember különösen a labdabirtoklás minőségét kifogásolta. Úgy vélte, csapata túl sokszor és túl könnyelműen veszítette el a labdát, ami fokozatosan átvette az irányítást a kezükből. „Egymást követték a hibák. Egy rossz pillanat jött a másik után. Hiába szereztük meg a második gólt, nem tudtuk kézbe venni és dominálni a meccset” – mondta.
Arteta nem tagadta, hogy a történtek a játékosok mentális erejét illetően is kérdéseket vethetnek fel, különösen a Manchester City által diktált nyomás tükrében. „Bármit mondanak, igaz lehet, mert nem tettük meg, amit kellett volna” – jegyezte meg, amikor a bajnoki versenyfutás pszichológiai terheiről kérdezték.
A tréner szerint a második félidei játék messze elmaradt a Premier League-ben elvárt szinttől. „Nehéz elfogadni, ahogyan a szünet után játszottunk. Semmilyen aspektusban nem hoztuk a szükséges standardokat, és megfizettük az árát. Túl sok dolog romlott el egymás után” – értékelt. Hozzátette, hogy a mérkőzés hevében nem tartja célszerűnek a túlzó ítélkezést: „Most mindenki érzelmileg túlfűtött, nem ez a megfelelő pillanat az ítéletekre. El kell viselnünk az ütést, mert megérdemeltük.”
A szakvezető a folytatás kapcsán is egyértelmű üzenetet küldött. „Beszélni könnyű, bizonyítani a pályán kell. Mindig képesek voltunk felállni, de az erőnket legközelebb kell megmutatnunk” – hangsúlyozta. Arteta szerint a játékosok pontosan tudják, mit kíván meg a helyzet, ám ezúttal nem tudták végrehajtani.
Ha megkérdezem őket, mi a teendő, tudják a választ. De most nem voltunk képesek ezt megvalósítani, és ez a valóság.”
A Wolves oldalán érthetően egészen más hangulat uralkodott. Rob Edwards vezetőedző „különleges pillanatnak” nevezte Tom Edozie késői gólját, és dicsérte csapata tartását. „Európa egyik legjobb csapata ellen kétgólos hátrányból visszajönni óriási teljesítmény. Büszke vagyok a játékosokra, nem vesztettük el a fejünket, hosszú időn át kontrolláltuk a játékot” – mondta.
Az újabb pontvesztéssel az Arsenal lehetőséget elszalasztotta a lehetőséget, hogy jelentősebb előnyt építsen ki, miközben a rivális Manchester City tovább zárkózhat. A Wolves elleni mérkőzés így nemcsak a 94. percben elveszített győzelem miatt marad emlékezetes, hanem a lefújást követő balhé miatt is. A jelenetek egyértelműen jelezték, mekkora a nyomás az Arsenalon a szezon döntő szakaszában, ahol minden pont és minden ideges reakció sorsdöntő lehet.
