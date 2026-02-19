Az Arsenal előnye öt pontra nőtt ugyan az üldöző Manchester City előtt, de a legutóbbi két bajnokijukon csupán két pontot sikerült szerezniük, így nem csoda, hogy elszabadultak a meccs után az indulatok, amely végül botrányba fulladt.

Gabriel Jesus és Yerson Mosquera balhozott egyet, nagy botrányt okozott, hogy nem állították ki a brazil focistát

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Botrány a meccs után, mi történt az Arsenallal?

A Molineux Stadionban rendezett találkozó sokáig az Arsenal forgatókönyve szerint alakult. A vendégek villámrajtot vettek, Bukayo Saka már az ötödik percben megszerezte a vezetést, majd nem sokkal később Piero Hincapie megduplázta az előnyt. Mikel Arteta csapata magabiztosnak tűnt, és úgy festett, hogy kulcsfontosságú győzelmet arathat a bajnoki versenyfutásban.

A fordulat azonban a második félidőben érkezett. A Wolves a 61. percben Hugo Bueno látványos góljával szépített, majd a hajrában drámai körülmények között egyenlített. Egy beadásnál David Raya bizonytalankodott, a

labda pedig Tom Edozie elé került, akinek lövése arról a Riccardo Calafioriról pattant a kapuba, aki egy perccel korábban állt be. A 94. percben szerzett találat sokkolta az Arsenalt, amely sorozatban második bajnokiján játszott döntetlent.

A lefújás után elszabadultak az indulatok. A televíziós felvételek szerint

Gabriel Jesus dühösen odalépett a Wolves védőjéhez, Yerson Mosquerához, és mellkason lökte a kolumbiai játékost. Mosquera a kontakt után a földre esett, a fejét fogva fetrengett, ami azonnal tömegjelenetet váltott ki. A játékosok egymásnak feszültek, gyorsan tömeges lökdösődés alakult ki.

How on earth is that not a red??? disgusting from Gabriel Jesus 🤮 #wwfc pic.twitter.com/rcEyjqpThO — 𝖔𝖑𝖎 (@dxrrp2) February 18, 2026

A kialakult dulakodásban több futballista is érintett volt.

Riccardo Calafiori és Mateus Mane szóváltásba keveredett, míg Adam Armstrong határozott mozdulattal indult Jesus felé, mielőtt a stábtagok közbeléptek volna. A pályán rövid időre kaotikus állapotok uralkodtak, az edzők és a kispadok tagjai igyekeztek szétválasztani a feleket.

Gabriel Jesust a jelenetek közepette végül egy Arsenal-stábtag kísérte le a pályáról, és gyorsan az öltözőfolyosóra terelték. A beszámolók szerint a brazil csatár sárga lapot kapott az incidens során.

A történtek jól érzékeltették az Arsenal mentális állapotát. A Sky Sports szakértőjeként nyilatkozó Alan Smith úgy vélte, az eset azt mutatta, hogy a londoniak elvesztették a fejüket és megingott az önbizalmuk. A korábbi csatár szerint a bajnoki címért folytatott harcban az ilyen érzelmi kilengések komoly következményekkel járhatnak.