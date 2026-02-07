A Bournemouth az egyik legjobb angol csapatot, az Aston Villát fogadta, és a 22. percben ugyan hátrányba került, ám a második félidő elején a brazil Rayan révén egyenlíteni tudott.
A Bournemouth értékes pontot szerzett, az Arsenal simán nyert
A hazai együttes 1-1-es döntetlent ért el a Premier League harmadik helyezettje ellen, ami komoly fegyvertény.
Tóth Alex ezúttal is a kispadon kezdett, de a Liverpool és Wolves elleni bajnokikkal ellentétben ezen a meccsen nem cserélte be őt
a hajrában Andoni Iralola vezetőedző.
Az Arsenal 3-0-ra nyert a Sunderland ellen, a magyar származású Gyökeres Viktor két gólig jutott a meccsen. 2026-ban, minden sorozatot figyelembe véve, eddig egyetlen Premier League-játékos sem szerzett több gólt a svéd válogatott támadónál.
A klubvilágbajnok Chelsea idegenben 3-1-re verte a sereghajtó Wolverhamptont, a londoni sztárcsapatban Cole Palmer mesterhármasig jutott. Az angol válogatott játékos kétszer 11-esből, egyszer pedig akcióból volt eredményes a 13. és a 38. perc között.
Premier League, 25. forduló:
Arsenal-Sunderland 3-0 (1-0)
Bournemouth-Aston Villa 1-1 (0-1)
Burnley-West Ham United 0-2 (0-2)
Fulham-Everton 1-2 (1-0)
Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 (0-3)
