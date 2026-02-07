Live
A Premier League 25. fordulójában az éllovas Arsenal 3-0-ra nyert a Sunderland ellen. Tóth Alex klubja, a Bournemouth 1-1-es döntetlent játszott az Aston Villával, a magyar válogatott középpályás ezúttal nem kapott lehetőséget.

A Bournemouth az egyik legjobb angol csapatot, az Aston Villát fogadta, és a 22. percben ugyan hátrányba került, ám a második félidő elején a brazil Rayan révén egyenlíteni tudott.

Bournemouth's English midfielder #08 Alex Scott (2nd L) celebrates with teammate Bournemouth's Brazilian midfielder #37 Rayan after scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Bournemouth at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on January 31, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Bournemouth döntetlent játszott az Aston Villa ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Bournemouth értékes pontot szerzett, az Arsenal simán nyert

A hazai együttes 1-1-es döntetlent ért el a Premier League harmadik helyezettje ellen, ami komoly fegyvertény. 

Tóth Alex ezúttal is a kispadon kezdett, de a Liverpool és Wolves elleni bajnokikkal ellentétben ezen a meccsen nem cserélte be őt 

a hajrában Andoni Iralola vezetőedző.

Az Arsenal 3-0-ra nyert a Sunderland ellen, a magyar származású Gyökeres Viktor két gólig jutott a meccsen. 2026-ban, minden sorozatot figyelembe véve, eddig egyetlen Premier League-játékos sem szerzett több gólt a svéd válogatott támadónál.

A klubvilágbajnok Chelsea idegenben 3-1-re verte a sereghajtó Wolverhamptont, a londoni sztárcsapatban Cole Palmer mesterhármasig jutott. Az angol válogatott játékos kétszer 11-esből, egyszer pedig akcióból volt eredményes a 13. és a 38. perc között.

Premier League, 25. forduló:

Arsenal-Sunderland 3-0 (1-0)

Bournemouth-Aston Villa 1-1 (0-1)

Burnley-West Ham United 0-2 (0-2)

Fulham-Everton 1-2 (1-0)

Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 (0-3)

