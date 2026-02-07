A Bournemouth az egyik legjobb angol csapatot, az Aston Villát fogadta, és a 22. percben ugyan hátrányba került, ám a második félidő elején a brazil Rayan révén egyenlíteni tudott.

A Bournemouth döntetlent játszott az Aston Villa ellen

A Bournemouth értékes pontot szerzett, az Arsenal simán nyert

A hazai együttes 1-1-es döntetlent ért el a Premier League harmadik helyezettje ellen, ami komoly fegyvertény.

Tóth Alex ezúttal is a kispadon kezdett, de a Liverpool és Wolves elleni bajnokikkal ellentétben ezen a meccsen nem cserélte be őt

a hajrában Andoni Iralola vezetőedző.

Az Arsenal 3-0-ra nyert a Sunderland ellen, a magyar származású Gyökeres Viktor két gólig jutott a meccsen. 2026-ban, minden sorozatot figyelembe véve, eddig egyetlen Premier League-játékos sem szerzett több gólt a svéd válogatott támadónál.

A klubvilágbajnok Chelsea idegenben 3-1-re verte a sereghajtó Wolverhamptont, a londoni sztárcsapatban Cole Palmer mesterhármasig jutott. Az angol válogatott játékos kétszer 11-esből, egyszer pedig akcióból volt eredményes a 13. és a 38. perc között.

Premier League, 25. forduló:

Arsenal-Sunderland 3-0 (1-0)

Bournemouth-Aston Villa 1-1 (0-1)

Burnley-West Ham United 0-2 (0-2)

Fulham-Everton 1-2 (1-0)

Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 (0-3)

