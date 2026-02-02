A brazil labdarúgó Szuperkupa döntőjében a Corinthians az egykori Arsenal-védő, Gabriel Paulista és Yuri Alberto találatival simán legyőzte a Flamengo csapatát, amely a legutóbbi 8 tétmeccséből csak egyet nyert meg. A Sao Paulo-i együttes 1991 után először – igaz, 1992 és 2019 között nem rendezték meg a kupát – , története során pedig harmadszor nyerte el a trófeát.

Memphis Depay, a Corinthians holland sztárja először lett brazil szuperkupa-győztes

Fotó: MATEUS BONOMI / AGIF

A VAR volt a főszereplő a brazil kupadöntőben

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a Flamengo – amelyben ezen a meccsen debütált a West Ham Unitedtől rekordösszegért igazolt brazil válogatott Lucas Paqueta – a teljes második félidőt emberhátrányban volt kénytelen lejátszani Jorge Carrascal kiállítása miatt.

A szabálytalanság az első félidő hajrájában történt, amikor Carrascal arcon könyökölte a Corinthians játékosát, Bruno Bidont, Rafael Rodrigo Klein játékvezető pedig akkor nem látta szabálytalannak a megmozdulást. A VAR-szobában azonban vizsgálták az esetet a szünetben és még a második félidő kezdete előtt szóltak a bírónak, hogy nézze meg, amire felülbírálta a korábban hozott döntését, így felmutatta a piros lapot a jóhiszeműen pályára visszatérő Carrascalnak.

A kolumbiai Jorge Carrascal az első félidőben történt szabálytalanságáért a második elején kapott piros lapot

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) közleményben jelezte, hogy a VAR tisztviselőinek több időre volt szükségük ahhoz, hogy döntést tudjanak hozni.

„A rendelkezésre álló felvételek kezdetben nem szolgáltattak meggyőző bizonyítékot, ezért az első félidő zavartanul ért véget. A vizsgálat során azonban egy másik szögből rögzített kép egyértelmű jelét mutatta a szabálysértésnek, ami indokolttá tette a felülvizsgálati javaslatot, hogy a játékvezető dönthessen a kiállítás kérdéséről” – írta a CBF.