Az AC Milan a San Siro stadionban szenvedett vereséget. Az angol válogatott középpályását, Ruben Loftus-Cheeket hordágyon vitték le a pályáról a brutális ütközés után.

A Brutális ütközés után Ruben Loftus-Cheek lemaradhat a vb-ről.

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Brutális ütközés

A Parma kapusa, Edoardo Corvi kimozdult kapujából, hogy megszerezze a labdát egy beadást követően. Loftus-Cheek jól érkezett a beadásra, de brutálisan a kilépő kapussál.

A középpályás elterült a földön, a vendégek játékosai pedig egyből jeleztek a kispadok felé, hogy siessen a segítség, mert nagy lehet a baj. A Sky Italia szerint Loftus-Cheeknek eltört az állkapcsa és több foga is, fejét és nyakát rögzítették, mielőtt hordágyon lehozták a pályáról.

Il portiere del Parma esce fuori tempo e commette un fallo criminale su Loftus-Cheek. Il tutto in area di rigore e con la palla in gioco. Rigore netto. Ruben portato in ospedale. Il killer Piccicini fa finta di niente, a Lissone i monitor erano spenti. Vi dovete vergognare pic.twitter.com/64TLKyVtLT — Simon Templar ❤️🖤❤️🖤 (@FuSimonTemplar) February 22, 2026

A súlyos sérülés hatással lehet az angol játékos vb-szereplésére is. Thomas Tuchel szövetségi kapitány hét év után visszahívta a válogatottba. Októberben pedig csereként pályára is küldte Wales ellen.

A Parma Mariano Troilo 80. percben szerzett találatával nyert. A Milan a Serie A tabellájának második helyén áll, hátránya 10 pont a listavezető Inter ellen.