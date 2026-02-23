Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna – videó

Kínos!

Vasárnapi dupla égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péter haknijára

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az AC Milan 1-0-ás vereséget szenvedett a Parma ellen a Serie A-ban. Ruben Loftus-Cheek azonban szörnyű sérülést szenvedett, még a világbajnokságról is lemaradhat a brutális ütközés után.

Az AC Milan a San Siro stadionban szenvedett vereséget. Az angol válogatott középpályását, Ruben Loftus-Cheeket hordágyon vitték le a pályáról a brutális ütközés után.

A Brutális ütközés után Ruben Loftus-Cheek lemaradhat a vb-ről.
A Brutális ütközés után Ruben Loftus-Cheek lemaradhat a vb-ről.
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Brutális ütközés

A Parma kapusa, Edoardo Corvi kimozdult kapujából, hogy megszerezze a labdát egy beadást követően. Loftus-Cheek jól érkezett a beadásra, de brutálisan a kilépő kapussál.

A középpályás elterült a földön, a vendégek játékosai pedig egyből jeleztek a kispadok felé, hogy siessen a segítség, mert nagy lehet a baj. A Sky Italia szerint Loftus-Cheeknek eltört az állkapcsa és több foga is, fejét és nyakát rögzítették, mielőtt hordágyon lehozták a pályáról.

A súlyos sérülés hatással lehet az angol játékos vb-szereplésére is. Thomas Tuchel szövetségi kapitány hét év után visszahívta a válogatottba. Októberben pedig csereként pályára is küldte Wales ellen.

A Parma Mariano Troilo 80. percben szerzett találatával nyert. A Milan a Serie A tabellájának második helyén áll, hátránya 10 pont a listavezető Inter ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!