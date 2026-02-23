Az AC Milan a San Siro stadionban szenvedett vereséget. Az angol válogatott középpályását, Ruben Loftus-Cheeket hordágyon vitték le a pályáról a brutális ütközés után.
Brutális ütközés
A Parma kapusa, Edoardo Corvi kimozdult kapujából, hogy megszerezze a labdát egy beadást követően. Loftus-Cheek jól érkezett a beadásra, de brutálisan a kilépő kapussál.
A középpályás elterült a földön, a vendégek játékosai pedig egyből jeleztek a kispadok felé, hogy siessen a segítség, mert nagy lehet a baj. A Sky Italia szerint Loftus-Cheeknek eltört az állkapcsa és több foga is, fejét és nyakát rögzítették, mielőtt hordágyon lehozták a pályáról.
A súlyos sérülés hatással lehet az angol játékos vb-szereplésére is. Thomas Tuchel szövetségi kapitány hét év után visszahívta a válogatottba. Októberben pedig csereként pályára is küldte Wales ellen.
A Parma Mariano Troilo 80. percben szerzett találatával nyert. A Milan a Serie A tabellájának második helyén áll, hátránya 10 pont a listavezető Inter ellen.