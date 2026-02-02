Rendkívül fontos mérkőzés volt a hétfői mind a Budapest Honvédnak, mind a Videoton Fehérvárnak. Az előbbi a bajnoki címért küzd az NB II-ben, míg az utóbbi a kiesés réme elől menekülne. A kispestiek már a mérkőzés előtt két ponttal vezettek a második helyezett Kecskemét előtt, míg a vendégeket mindössze egy pont választotta el a kiesőzónától.

A Budapest Honvéd otthon tartotta a három pontot

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia / Budapest Honvéd

A Budapest Honvéd remekül játszott a meccsen

Nem kellett sokat várni a találkozó első góljára, ugyanis Baki a 13. perc elején remekül érkezett egy szögletre és közelről fejelt a hálóba, ezzel 1-0 lett a hazaiaknak. Sokáig nem örülhettek a kispestiek, mert a 17. perc elején ismét egy szöglet után volt gól, ekkor korábbi nevelőegyesülete ellen Németh talált be lábbal, laposan, 1-1-re módosítva az állást. Aztán a félidő derekán egy szép akció végén Haraszti jó 20 méterről lőtt egy óriási kapufát, ez nem sokon múlt, de maradt az 1-1, nem jött össze a Videoton vezetés (Harasztinak nem volt szerencséje ezen a meccsen, a 77. percben 18 méterről ismét egy hatalmas kapufát lőtt). Több gól nem is esett a szünetig, döntetlennel mehettek el a felek a rövid pihenőre.

A második játékrészt a Honvéd kezdte megint jobban, az 54. perc elején ismét jött egy hazai szöglet, amelynek a végén Csontos jó 12-13 méterről kapásból lőtt nagy gólt, 2-1 lett ezzel a kispestieknek. Ezután sem ült le a mérkőzés, voltak helyzetek is, de több gól már nem volt, így maradt a 2-1-es Honvéd siker a lefújást követően.

A Budapest Honvéd győzelmével a tabellán már öt pont az előnye a csapatnak a második kecskemétiek előtt.