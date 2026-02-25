Live
Itt az újabb elképesztő történet. Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő, többek között a magyar válogatott Callum Stylest is foglalkoztató West Bromwich Albion mindössze 44 nappal a kievezése után máris menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t. A 34 éves szakembernek azért kell távoznia, miután az irányításával a csapat kilenc mérkőzésen nyeretlen maradt.

Mindössze 44 nap után kirúgták a magyar válogatott focista, Callum Styles klubjának edzőjét, Eric Ramsay távozik a WBA-tól.

44 nap után kirúgták Callum Styles-ék edzőjét, Eric Ramsayt
44 nap után kirúgták Callum Stylesék edzőjét, Eric Ramsay-t
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Callum Styles megint új edzőt kap

Eric Ramsay január 11-én írt alá két és fél évre, miután a kispadon Ryan Mason távozása után megüresedett posztot vette át.

A fiatal edző azonban nem tudta győzelemre vezetni az együttest: nyolc bajnoki meccsen sem sikerült nyerni, ráadásul a csapat pedig az FA-kupából is búcsúzott, miután alulmaradt a Norwich City ellen.

A menesztés közvetlen előzménye a Charlton elleni 1–1-es hazai döntetlen volt a Championshipben. A találkozó után a szurkolók hangos nemtetszésüknek adtak hangot, miközben a West Brom a tabella 21. helyén áll, mindössze egy pontra a kiesőzónától. A mérkőzést követően Ramsay-t és segítőjét, Dennis Lawrence-t a tulajdonos és elnök, Shilen Patel elé rendelték.

A klub hivatalos közleményében megerősítette a változásokat: Ramsay mellett Lawrence is távozik, az első csapat irányítását pedig ideiglenesen James Morrison veszi át. 

A West Bromwich Albion megköszöni Eric és Dennis munkáját, és sok sikert kíván nekik a jövőben”

 – áll a közleményben.

Ramsay rövid időszaka negatív klubrekordot eredményezett: a 44 napos megbízatás a legrövidebb állandó vezetőedzői időszak lett az egyesület történetében, megelőzve a korábbi csúcstartókat, Pepe Mellt és Tony Mowbrayt.

A szakember korábban a Manchester United edzői stábjában dolgozott, majd az amerikai Minnesota United csapatától érkezett Angliába, ahol most nem sikerült tartósan megvetnie a lábát. A West Brom számára pedig a szezon hátralévő része komoly kihívást lesz, hiszen a csapat célja egyértelműen a bennmaradás kiharcolása.

