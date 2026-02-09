A Droylsden 2-0-s győzelmével zárult mérkőzés után a pályán és a lelátón is elszabadult a pokol. Az interneten terjedő felvételek tanúsága szerint a hazaiak 15-ös számú játékosa nem bírta tovább a szurkolók szidalmazását – akik állítólag az édesanyját gyalázták –, és Eric Cantona hírhedt 1995-ös kung-fu rúgását idéző stílusban vetette át magát a korláton, hogy ököllel tegyen igazságot – számolt be a Sun.

Mintha csak Cantona ihlette volna az angliai focibalhé főszereplőit

Forrás: X/AjBRFC

Cantona rúgását másolták, de még nagyobb balhé lett belőle

A káosznak itt még nem volt vége. Az egyik videón, amelyet az egyik szemtanú rögzített, az látható, amint a Droylsden egyik stábtagját Bilston-drukkerek kergetik végig a játéktéren. Az üldözött tréner végül megelégelte a hajszát, hirtelen megfordult, és egy hatalmas erejű ütéssel leterítette az egyik őt üldöző férfit, majd egy repülő rúgással próbált utat törni magának a tömegben.

A West Midlands-i rendőrség megerősítette, hogy nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, és jelenleg is vizsgálják a felvételeket. Letartóztatás még nem történt, de mindkét klub közleményben ítélte el az erőszakot, és súlyos büntetéseket helyeztek kilátásba az érintetteknek. Az angol szövetség várhatóan példát statuál majd az ügyben, hiszen ilyen mértékű brutalitást ritkán látni még az angol alsóbb osztályokban is.