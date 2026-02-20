Live
Szívesen meghosszabbítaná szerződését Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Carlo Ancelotti – aki júniusban, a világbajnokság kezdete előtt egy nappal ünnepli 67. születésnapját – csütörtökön a spanyol Movistar Plus televízióban kijelentette, hogy szeretné négy évvel meghosszabbítani a megállapodását – adta hírül az MTI. Az olasz szakember bejelentése némileg meglepő, hiszen a nyári foci-vb-n elért eredménytől függetlenül már most hosszabbítana, így 71 éves koráig maradhatna a brazil válogatott élén.

RJ - RIO DE JANEIRO - 02/16/2026 - RIO OPEN 2026 - CARLO ANCELOTTI, coach of the Brazilian national football team, watches Italian tennis player Matteo Berretini play at the RIO OPEN TENNIS 2026. Photo: Marcello Zambrana/AGIF (Photo by Marcello Zambrana / AGIF via AFP)
Carlo Ancelotti élvezi az életet Brazíliában
Fotó: MARCELLO ZAMBRANA / AGIF

Carlo Ancelotti maradna Brazíliában

Ancelotti mérlege tavaly május óta négy győzelem, két döntetlen és két vereség a brazil együttes élén. Csapata a világbajnokság csoportkörében Marokkóval, Haitivel és Skóciával találkozik.

Ancelotti szemmel láthatóan élvezi az életet Brazíliában, legutóbb azzal keltett feltűnést, hogy három bombanővel kapták lencsevégre a riói karneválon.

A rutinos szakembernek egyébként a mostani pályafutása első szövetségi kapitányi megbízatása, 

korábban kizárólag klubcsapatokat irányított. A 66 éves tréner a Bajnokok Ligája-sikerek terén az örökranglista élén áll az edzők között: az AC Milannal kétszer, a Real Madriddal háromszor nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot.

 

