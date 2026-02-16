A riói karnevál a világ egyik leghíresebb és leglátványosabb fesztiválja, amit a hatalmas buli mellett minden évben extravagáns jelmezek és gyönyörű nők színesítenek. Nem véletlen, hogy olyan sztárfocisták is rendszeresen megjelennek, mint Neymar. Idén a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti is tiszteletét tette, és rögtön a figyelem középpontjába került.

Carlo Ancelotti és felesége, Mariann Barrena McClay a riói karneválon

Fotó: MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS

Rajonganak a brazil nők Carlo Ancelottiért

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes edző látszólag tudomást sem vett a kamerákról, és önfeledten élvezte a látványt – és persze, annak a három fiatal nőnek a társaságát, akik egyszerre csókolták meg. A kép villámgyorsan bejárta a közösségi médiát, ahol több tízezer kedvelést és hozzászólást kapott már.

Carlo Ancelotti’s Valentine’s Day is going perfectly 😭 pic.twitter.com/U9wGbKnH4W — Football Vibes (@FotballVibes) February 14, 2026

A szurkolók egyből azzal kezdtek viccelődni, hogy a Real Madrid korábbi edzője teljesen átadta magát a dél-amerikai életérzésnek.

„Don Carlo élvezi az életet!”

„Most már tudjuk, miért ment Brazíliába…”

„Carlo Ancelotti Valentin-napja tökéletesen alakult”

„Mikor lett Ancelottiból Hugh Hefner?”

„Nem hiszem, hogy valaha is visszatér Európába.”

A helyzet azonban cseppet sem botrányos, mivel Ancelotti a feleségével, Mariann Barrena McClay-val együtt vett részt az eseményen, ahol egy páholyból élvezték a színes forgatagot. A brazil kapitány 2014 óta van együtt a nála 12 évvel fiatalabb párjával, akit még akkor ismert meg, amikor a Chelsea trénere volt.

A 66 éves olasz szakember öt világbajnoki aranyérmével csúcstartó brazil nemzeti együttest szeretné 2002 után ismét csúcsra juttatni a nyáron. A Selecao Marokkóval, Skóciával és Haitivel került egy vb-csoportba.

