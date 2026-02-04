A Celtic reményei, hogy három pontra csökkentsék a különbséget a skót bajnokság élén álló Hearts-szal szemben, pillanatnyilag szünetelnek, miután az Aberdeenbe tervezett utazásukat, amelyet a Sky Sports élőben közvetített volna, kevesebb mint négy órával a kezdés előtt elhalasztották a heves esőzések miatt.

A Celtic bajnokija elmarad az eső miatt

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Celtic most nem tud pályára lépni

Martin O'Neill csapata szerdán este Pittodrie-be látogatott volna, de a negyedik játékvezető, Greg Souter által délután 4 órakor elvégzett pályavizsgálat során, az elmúlt hetekben elhúzódó esőzések miatt, a pályát túl csúszósnak találták a mérkőzés megrendezéséhez. Souter a Sky Sports Newsnak elmondta: „Aggodalomra okot adó területet találtunk a büntetőterület részén. Megnéztem, és rendkívül puha sár van ott, ami megmozdul, ha belenyomjuk a stoplikat, és aggodalomra ad okot a játékosok biztonsága, mert futás közben a stoplik csúszhatnak, és a labda sem pattan meg azon a területen. A játékosok biztonsága a legfontosabb, és ezt nem tudtam garantálni. Nem volt kétséges számomra, meglehetősen egyértelmű döntés volt.”

A mérkőzés új időpontját még nem jelentették be. Az év esősen indult Aberdeenshire-ben, ahol 124 mm csapadék hullott, ami több mint kétszerese a havi átlagnak, és ezzel 2016 óta a legcsapadékosabb január volt a mostani. A Celtic remélte, hogy kihasználhatja a listavezető Hearts legutóbbi botlását, miután Derek McInnes csapata 1-0-ra kikapott a St Mirren ellen.