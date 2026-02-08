A Championshipben, azaz az angol másodosztályban szereplő Hull és a Bristol City igazi rangadót játszott egymással. Az előbbi azért küzd, hogy a tabella első két helyének egyikén végezzen, ezzel automatikusan feljusson a Premier League-be, míg a Bristol jó eséllyel pályázik a rájátszást érő pozíciók valamelyikére (3-6. helyek). A gólokban is gazdag találkozót végül a Bristol nyerte 3-2-re, ezzel elhozta a három pontot a Hull otthonából. Ez már önmagában megért volna egy cikket, na de akkor még nem is ejtettünk szót a mérkőzés igazi hőséről, a mókusról.

A szombati Championship-rangadó sztárja, a mókus

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Történt ugyanis, hogy egy kis mókus is tiszteletét tette a meccsen, de nem a lelátón, hanem a pályán, ami miatt meg kellett állítani a mérkőzést és a stadion személyzetének majd nyolc percébe tellett, mire el tudta kapni a fürge kis állatot. Érdemes megnézni a lenti videót az esetről, a közönség határozottan állást foglalt a mókus mellett, hangos ollézásokkal ünnepelt, mikor az állat kicselezte a biztonságiakat, majd hangosan fújolt, mikor végre egy kabát segítségével elfogták a hívatlan vendéget és a találkozó folytatódhatott.