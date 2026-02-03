A két nagy múltú, korábbi élvonalbeli bajnokcsapat csapat rangadója igen fontos meccs volt, hiszen a Honvéd a feljutásért, a Fehérvár pedig egyre inkább a kiesés ellen küzd az NB II-ben. Paprikás mérkőzés lett belőle, amely a kispestiek 2-1-es győzelmével ért véget, hiába dühöngött a lefújás után a Fehérvár edzője, Pető Tamás egy szerinte elmaradt kiállítás miatt. De volt itt még Cicciolina is – a fehérvári drukkerek egy ocsmány üzenettel okoztak botrányt.

A Fehérvár pont nélkül maradt a Honvéd ellen, a csapat szurkolói ráadásul botrányt okoztak Cicciolina nevét is felhasználva

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Az NB II-es rangadó elején feszítették ki a molinót a vendégszektorban helyet foglaló drukkerek, amelyen trágár üzenetet fogalmaztak meg. Az alábbi szöveg volt olvasható rajta:

„Haladás, Kecskemét, Szeged, Cottbus, Catania, Widzew, Debrecen, Venezia, Chioggia, Foggia, Lamezia. Hány kolbász fér még a szátokba?”

Végül alatta olaszul az, hogy „Succhiate più cazzi italiani di Cicciolina”, ami így hangzik magyarul: „Több olasz f…t sz.ptatok, mint Cicciolina”.

Haladás, Debrecen, Cottbus, Cicciolina – mit jelent mindez?

Első ránézésre sokan nem biztos, hogy értik, mit akartak üzenni a Fehérvár szurkolói ezzel a trágár szöveggel, amiben a felnőttfilmesként elhíresült Cicciolina is megjelenik. Felsoroltak egy rakás várost, illetve csapatot.

Mi a közös bennük? Az, hogy a kispesti tábor ezeknek a kluboknak a szurkolóival ápol baráti viszonyt. A fehérváriak ezért szálltak bele Szombathelytől Debrecenig, német, lengyel és olasz kitérőket is téve egy rakás csapatba a Honvéd elleni rangadón.

Honvéd–Fehérvár: ellentétes irányok

Miután a pályán a Honvéd győzött, a kispestiek előnye öt pont az NB II élén a második Kecskemét előtt. Fehérváron ellentétes előjelű a mutatvány, ugyanis az élvonalból tavaly kieső együttes a 15 pontjával mindössze a 13. helyen áll, és egyetlen ponttal előzi meg a már kieső pozícióban lévő Budafokot.