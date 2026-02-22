A szombat esti találkozó 13. percében szerezte meg a vezetést az al-Nasszr Cristiano Ronaldo találatával.

Cristiano Ronaldo a 20. bajnokiján a 19. gólját lőtte

Fotó: Fayez Nureldine/AFP

A 41 éves támadó kapott egy kiugratást, majd a kivetődő kapus mellett éles szögből a bal felső sarokba lőtt.

A 79. percben aztán Ronaldo lekopírozta az első találatát. Ezúttal Kingsley Comantól kapott egy átadást, majd az ötös sarkáról a rosszabbik lábával kilőtte a bal felső sarkot.

Az ötszörös aranylabdás támadó ezzel a két góllal egészen hihetetlen mérföldkövet ért el, ugyanis ez volt pályafutása 500. és 501. találata, melyet 30 éves kora után lőtt.

Ronaldo 30-on túl is megállíthatatlan

A labdarúgásban általában a 30 év feletti játékosra mondják azt, hogy már túl vannak pályafutásuk csúcsán. Ezzel szemben Cristiano Ronaldo 30 éves kora után is döbbenetes ütemben termelte a gólokat.

162 a Real Madridban

101 a Juventusban

27 a Manchester Unitedban

117 az al-Nasszrban

91 a portugál válogatottban

Meddig futballozhat Ronaldo?

A 41 éves Ronaldónak 2027 nyaráig érvényes a szerződése a szaúdi csapattal, a folytatásról azonban még nem lehet biztosat tudni. A portugál klasszis nemrég úgy fogalmazott, hogy „hamarosan” befejezi pályafutását, így végre több ideje lesz magára, a családjára, hogy nevelje a gyermekeit.

Ronaldo beszélt arról is, hogy fizikálisan remek formában érzi magát és már alig várja a nyári világbajnokságot. Azt viszont kijelentette, hogy biztosan ez lesz az utolsó vb-je a portugál nemzeti csapatban.