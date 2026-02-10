Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy sztrájkba kezdett. A 41 éves portugál szupersztár nem volt hajlandó pályára lépni az al-Nasszr színeiben, tiltakozásul amiatt, hogy klubja szerinte nem kap akkora pénzügyi támogatást, mint más szaúdi együttesek. Mindezt csak fokozta a tény, hogy a portugál korábbi Realos csapattársa, Karim Benzema a rivális al-Hilalhoz igazolt. Ezek után az is felmerült, hogy a liga legnagyobb sztárja klubot vált és Szaúd-Arábiából is távozik. Ronaldo az al-Rijad és az al-Ittihad elleni találkozókat kihagyta, ám úgy tűnik, a kedélyek elcsitultak és a portugál csatár hamarosan véget vet a bojkottnak.

Ronaldo sztrájkjára a szaúdi bajnokság is reagált, a liga közleményben hangsúlyozta, hogy „bármilyen jelentős is egy játékos, nem határozhat meg ligaszintű döntéseket”.

A portugál A Bola szerint azonban a bajnokság legnagyobb sztárja klubja következő meccsén visszatérhet a pályára, mivel az al-Nasszr vezetősége rendezte az alkalmazottaknak járó összes kifizetetlen bért.

Ronaldót felháborította, amikor megtudta, hogy a klubnál csúsznak a fizetések,

de így, hogy ez rendeződött, a jelek szerint megenyhült és újra játszani fog.

Az ötszörös aranylabdás tehát a hétvégi, al-Fateh elleni találkozón már minden bizonnyal ott lesz a pályán. Az al-Nasszr 20 fordulót követően a második helyen áll a tabellán, hátránya csupán egy pont az éllovas al-Hilal mögött, így a bajnoki versenyfutás továbbra is kiélezett, ráadásul még több klub is harcban áll a végső győzelemért.

