A szaúdi sajtó korábban azt feltételezte, hogy a portugál Cristiano Ronaldo távollétének oka, hogy pihentetni akarja őt az al-Nasszr, hogy a pénteki rangadón, az al-Ittihad ellen topformában lehessen.

Cristiano Ronaldo bojkottot hirdetett, nem hajlandó focizni

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Mi lesz Cristiano Ronaldo szaúdi projektjével?

Az A Bola értesülései szerint azonban a valós ok ennél sokkal mélyebben gyökerezik: a csapatkapitány elégedetlen a klub irányításával és a Szaúd-arábiai Közbefektetési Alap (PIF) döntéseivel.

Ronaldo szerint a PIF igazságtalanul bánik az al-Nasszrral, amelyet három éve képvisel, mivel rivális klubok – például az al-Hilal – sokkal nagyobb támogatásban részesülnek. A portugál klasszis úgy véli, a klub hátrányba kerül a piacon, mert nem kapja meg azokat az erősítéseket, amelyek szükségesek lennének a csapat fejlődéshez.

Jorge Jesus vezetőedző kérései ellenére a téli átigazolási időszakban mindössze egy új játékos, az iraki középpályás, Haydeer Abdulkareem érkezett.

Tovább fokozza a feszültséget, hogy a klub két portugál vezetője,

Simao Coutinho sportigazgató és José Semedo vezérigazgató január elején elveszítette döntési jogköreit a klubigazgatóság határozata alapján. Ez a lépés tovább erősítette az instabilitás érzését az egyébként ambiciózus projektben.

Mindezzel szemben az al-Hilal, a ligát vezető rivális aktívan építi keretét: a Fiorentinától kétmillió euróért szerződtette Pablo Marít, és 30 millió eurót fizet a Rennes fiatal francia csatáráért, Kader Meitéért. Sőt, a hírek szerint hamarosan Karim Benzema is az al-Hilalhoz szerződhet, valamint a klub a francia U21-es válogatott Saimon Bouabré megszerzésén is dolgozik.

Az al-Nasszr körüli feszültségek tehát egyre nőnek. Január közepén Jorge Jesus is nyíltan bírálta a helyzetet, kijelentve, hogy „az al-Nasszr nem rendelkezik azzal a politikai befolyással, mint az al-Hilal.” Szavai vihart kavartak a szaúdi futballban, és a rivális klub még a portugál edző eltiltását is kezdeményezte.

Cristiano Ronaldo döntése, hogy bojkottálja a következő mérkőzést, minden bizonnyal újabb fejezetet nyit az al-Nasszrnál kialakult válságban, és kérdésessé teszi, meddig tart még a portugál szupersztár türelme a sivatagi klub projektjével szemben.