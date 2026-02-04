Cristiano Ronaldo Rijádban marad és normálisan edz az Al-Nassr csapatával, annak ellenére, hogy a januári átigazolási időszak alatti frusztráció miatt a bojkottjáról szóló hírek jelentek meg. A Record azt írja, hogy a sztár ennek ellenére nem hagyott ki egyetlen edzést sem, és szerdán is részt vett Jorge Jesus edzésén. Ez egy meglehetősen friss hír 24 órányi heves spekulációt követően, miszerint az Európa-bajnok csatár elhagyta a fővárost és kihagyta az edzéseket, miután megromlott a kapcsolata a vezetőséggel. Az Al-Nassr egyébként pénteken az Al-Ittihad ellen lép pályára a bajnokságban.

Cristiano Ronaldo edzésben a csapatánál

Fotó: Fabrizio Romano Facebook-oldala

Cristiano Ronaldo hazatérhet?

Jelenléte ellenére Ronaldo állítólag elégedetlen a kaotikus januári átigazolási időszakkal. Úgy véli, hogy az Al-Nassr nem kapott megfelelő támogatást a PIF-től, míg közvetlen riválisai előnyt szereztek. A feszültség középpontjában Karim Benzema átigazolása állt az Al-Ittihadtól a bajnokság éllovasához, az Al-Hilalhoz, amely egy ponttal már így is vezet az Al-Nassr előtt. A Nemzetek Ligája-győztes támadó állítólag felháborodott azon, hogy a domináns csapat világklasszis csatárt igazolhat riválisától.

Ronaldo esetében azonban a hazatérés Portugáliába még nem jött szóba. A jelenlegi terv az amerikai MLS vagy egy utolsó szezon egy európai top bajnokságban. Csütörtökön már 41 éves lesz, és úgy véli, hogy még mindig képes a portugál bajnokság szintje felett teljesíteni. Az MLS egyre vonzóbbá válik, míg a Bajnokok Ligája szintű klubba való visszatérés marad az ideális forgatókönyv, ha megfelelő ajánlatot kap. A szezon után valószínűleg Szaúd-Arábiától távol folytatja pályafutását, a szerződéses megoldástól függően. A pályán eddig 22 mérkőzésen 18 gólt és három gólpasszt szerzett ebben a szezonban, így azt mondhatjuk, hogy továbbra is az Al-Nassr támadásainak a motorja.