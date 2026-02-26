Az Európa-bajnok sztár még a pályán is aktív, de már a visszavonulása utáni életét is tervezi, szervezi. Cristiano Ronaldo huszonöt százalékos részesedést vásárolt a spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő UD Almeríában.
Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki a Real Madrid légiósaként kilenc éven keresztül futballozott Spanyolországban, a CR7 Sports nevű cégén keresztül fektetett be az egyesületbe.
Cristiano Ronaldo új szerepkörben is kipróbálja magát
„Az Almería erős alapokkal és egyértelmű növekedési potenciállal rendelkező klub, és szeretnék együttműködni a vezetőséggel, hogy támogassam a növekedés új szakaszában” – mondta a 226-szoros portugál válogatott a klub által megosztott nyilatkozatban.
Az egyesület 2024-ben kiesett a spanyol élvonalból, tavaly pedig a szaúdi székhelyű SMC Group tulajdonába került. A felek nem hozták nyilvánosságra az üzlet pénzügyi feltételeit. Az Almería jelenleg a harmadik helyen áll a spanyol másodosztályban.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!