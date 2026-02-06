Mint ismert, a 40 éves portugál klasszis, Cristiano Ronaldo nem volt hajlandó pályára lépni az al-Nasszr színeiben, tiltakozásul amiatt, hogy klubja szerinte nem kap akkora pénzügyi támogatást, mint más szaúdi élcsapatok.

Itt a vége Cristiano Ronaldo szaúdi projektjének?

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Még Cristiano Ronaldo sem irányíthat egy fociligát?

A liga vezetése azonban határozottan visszautasította, hogy egy játékos beleszóljon a bajnokság egészét érintő döntésekbe.

A közlemény szerint a Szaúdi Pro Liga egy világos alapelvre épül:

minden klub önállóan működik, azonos szabályrendszer mellett. A csapatok saját igazgatótanáccsal, vezetőséggel és szakmai stábbal rendelkeznek, a játékoskeret kialakítása, a költekezés és a stratégiai döntések pedig kizárólag a klubok hatáskörébe tartoznak, egy közös pénzügyi keretrendszeren belül.

Ennek célja a fenntarthatóság és a versenyegyensúly megőrzése, amely minden egyes egyesületre egyformán vonatkozik.

A liga külön hangsúlyozta: még Cristiano Ronaldo sem dönthet a saját klubján túlmutató kérdésekben. Bár elismerték, hogy a portugál sztár kulcsszerepet játszott az al-Nasszr fejlődésében és ambícióinak növekedésében, leszögezték, hogy

bármilyen jelentős is egy játékos, nem határozhat meg ligaszintű döntéseket”.

A közlemény példaként említette a legutóbbi átigazolási időszakot is: egyes klubok erősítettek, mások eltérő stratégiát követtek – ezek mind önálló klubdöntések voltak, a jóváhagyott pénzügyi keretek között.

Ronaldo 2022-ben igazolt az al-Nasszr együtteséhez, gyökeresen átalakítva a szaúdi bajnokság megítélését. A sajtóértesülések szerint a napi közel félmillió fontot kereső támadó megnyitotta az utat számos világsztár, köztük Karim Benzema, Neymar, Darwin Núnez, Rúben Neves és Sadio Mané számára is.

A Sky Sports információi szerint Ronaldo pénteken visszatérhet az al-Nasszrhoz, és a klubvezetők bíznak benne, hogy véget vet a sztrájknak, valamint pályára lép az al-Ittihad elleni rangadón. A klubot állítólag meglepte a portugál csapatkapitány elégedetlensége,

és mindent megtesznek azért, hogy visszacsábítsák a csapatba: ez nem is meglepő, Ronaldo ugyanis elképesztő formában van, a szezon során mindössze négy mérkőzésen maradt gól nélkül.