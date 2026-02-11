A szaúdi al-Nasszr ötszörös aranylabdás klasszisa, Cristiano Ronaldo személyesen nem utazott el a milánói-cortinai ötkarikás játékokra, azonban az esemény kabalafigurája, Tina tett róla, hogy a portugál világsztárt is megemlítsék. Az internetre felkerült kedvcsináló videóban jól látszódik, hogy a fehér bundájú hermelin Ronaldo híres gólörömét másolja.

Cristiano Ronaldo felkészül az ikonikus gólörömre

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

A kabalafigurának megtetszett Cristiano Ronaldo gólöröme

Mint ismert, a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián két kabalafigura is helyet kapott, Tina és Milo, utóbbi a paralimpiai hivatalos kabalája. Tina a fehér bundájú, a hivatalos ismertető szerint az olaszországi hegyekből költözött a városba, hogy új élményeket szerezzen, és nagyon szereti a koncerteket.

Tina mottója: „Álmodj nagyot!”

A fehér hermelin valamelyik eseményen minden nap feltűnik Milánóban, ezúttal pedig híres sportolók mozdulatait utánozta, többek között Cristiano Ronaldo világhírű gólörömét is. (videó)

Ronaldo jelenleg sztrájkol, ám hamarosan visszatérhet

A 41 éves csatár utljára január 30-án lépett pályára, az al-Nasszr legutóbbi két mérkőzését viszont kihagyta. Később kiderült, Ronaldo nem volt hajlandó játszani klubcsapatában, mivel az szerinte nem fektetett annyi pénzt a keret megerősítésébe. A kálvária megkezdése után a távozásáról szóló pletykák is megindultak, ám ő maradt, a nézeteltérések pedig rendeződtek.

Ronaldo így minden bizonnyal ott lesz az al-Fateh elleni bajnokin, a rijádi alakulat jelenleg egyetlen ponttal van lemaradva az al-Hilal mögött, amely a téli átigazolási ablakban megszerezte Karim Benzema játékjogát is.