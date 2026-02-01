Az olasz labdarúgó élvonal, a Serie A 20. fordulójában az AC Milan hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a a tabellán hátulról az ötödik helyen álló Genoával. A liguriai csapat még ennél is nagyobb bravúrt érhetett volna el, és akár a győzelmet is megszerezhette volna, ha Nicolae Stancu a 90+9. percben értékesíti a csapatának megítélt büntetőt. Csakhogy a Milanban a pályán volt Sztrahinja Pavlovics, aki a bíró háta mögött úgy szétrugdalta a büntetőpontot, hogy Stancu a lelátóra bombázta a labdát. Csaló, kiáltották rögtön a vendégek, míg a Milan-tábor a szerb csibészségét ünnepelte.

Sztrahinja Pavlovicsot (szemben) aligha érdekli hogy csibésznek vagy csalónak tartják

Fotó: MATTIA MARTEGANI / NurPhoto

A 24 éves szerb védő kapott egy sárga lapot, és joggal érezheti, hogy megérte a mutatvány, hiszen a csapat így megtartott egy pontot, ami azért eggyel csak több mint nulla.

Pavlovics persze nem az első volt, aki egy trükkel megmentette a csapatát. A tizenegyesrúgók terrorizálása komoly, közel 70 éves múltra tekinthet vissza.