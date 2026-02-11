A 16 éves Czéh Barnabás számára különleges pillanat volt a pályára lépés a meccs utolsó negyedórájában. „Ez volt az álmom, és valóra vált. Felülmúlhatatlan, hogy én ma be tudtam állni ebbe a mérkőzésbe. Nagyon köszönöm minden stábtagnak és vezetőnek, aki bízott bennem, és beraktak a keretbe. Szerintem minden 16 éves fiúnak ez az álma, hogy egyszer a Ferencváros felnőttcsapatában játszhasson. Én most tényleg nem találom a szavakat” – nyilatkozta a Fradi Facebook-oldalának Czéh Barnabás.

Robbie Keane elégedetten nyilatkozott a Ferencváros fiatal játékosáról, Czéh Barnabásról

Fotó: Polyák Attila

Czéh Barnabás már most profin nyilatkozott

A fiatal játékos nem ismeretlen név a futballkedvelők számára: édesapja, Czéh László az 1994/1995-ös szezonban magyar bajnoki címet nyert a Ferencvárossal.

A megható pillanatot egy mosolyt fakasztó kérdés is követte: elkészült-e a házi feladat? „Még nincsen, de este muszáj lesz megcsinálni” – válaszolta őszintén a középiskolás játékos.

Robbie Keane is elismerően beszélt a fiatalról. Az FTC vezetőedzője kiemelte, hogy nála nem az életkor számít, hanem a teljesítmény.

Barni még suliba jár, kilenc labdaérintéséből nyolc sikeres volt. Teljesen mindegy a kor, ha elég jó vagy, akkor megadom a lehetőséget. Ehhez kell egy edző, aki megadja a bizalmat. Barni a meccs előtt és a lefújás után is mosolygott

– fogalmazott Keane.

Az ír szakember hozzátette: ő maga 17 évesen kapta meg az első nagy lehetőségét, ezért fontos számára, hogy a fiatal tehetségek előtt is megnyissa az utat. A mérkőzést Barnabás édesanyja a helyszínen nézte végig, míg édesapja a KTE szakmai stábjának tagjaként az MTK elleni mérkőzésen vett részt.

„Szeretnék gratulálni Barninak és a teljes családjának, mert nagyon helyes srác és még sokra viheti. Az édesapja is remek játékos volt” – tette hozzá Keane.