A hatszoros nyugatnémet válogatott Sepp Piontek játékosként szinte a teljes pályafutását a Werder Bremennél töltötte, 278 bajnokin játszva a védelemben, majd az edzői karrierjét is a brémai csapatnál kezdte. Később irányította a Düsseldorfot, a St. Paulit és Haiti válogatottját is. 1979-ben nevezték ki a dán válogatott szövetségi kapitányának, érkezésével pedig komoly fejlődésnek indult az északi ország futballja.

Elhunyt a dán válogatott legendás szövetségi kapitánya, Sepp Piontek

Fotó: SVEN SIMON / SVEN SIMON

Az 1982-es vb-selejtezőkön ugyan csak harmadik helyen végzett csoportjában a dán csapat, Koppenhágában kikapott a görögöktől és a jugoszlávoktól is, de 3–1-re legyőzte a későbbi világbajnok olaszokat. A legendás nemzeti stadionban, az Idraetsparkban, amelyet később az átépítés után csak Parkenstadion néven emlegettek ezt követően egészen 1990 áprilisáig, Piontek távozásáig már csupán egyetlenegy meccset vesztett el a dán nemzeti együttes, az NSZK elleni barátságos találkozót az 1986-os vb-t követő ősszel.

Piontek támadó focit játszó taktikája miatt csak „dán dinamitnak” nevezett csapat zsinórban három kontinenstornára jutott ki: 1984-ben Európa-bajnoki elődöntőt játszott, két évvel később a vb-n a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, majd 1988-ban a csoportküzdelmek után búcsúzott a csapat. Az 1990-es világbajnokságra már nem jutott ki Dánia, így Piontek távozott és átvette a török válogatott irányítását, amely azonban nem jutott ki a dánok győzelmével zárult 1992-es Eb-re és az 1994-es vb-ről is lemaradt. A német szakember később irányította a török Bursasport, valamint Dániában az Aalborgot és a Silkeborgot, utóbbival nagy meglepetésre 1998-ban ezüstérmes lett a bajnokságban.

Vores tidligere landstræner Sepp Piontek er desværre gået bort 💔

Æret være hans minde 🕊️ pic.twitter.com/Xut50SO58T — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) February 19, 2026

A Bayer Leverkusen dán vezetőedzője, Kasper Hjulmand – aki 2020 és 2024 között volt a dán válogatott szövetségi kapitánya – megdöbbenve értesült Piontek haláláról, mivel nemrég még találkoztak.

„Nagy hatással volt a dán futballra és alapjaiban változtatta meg a labdarúgásról alkotott képünket. Egyszerre volt vicces és fegyelmes” – mondta Hjulmand, aki hangsúlyozta, hogy Piontek nélkül most nem állhatna ott a dán labdarúgás, ahol. „Nemcsak edző volt, hanem egy különleges ember, aki mindenkit inspirált. Sosem felejtjük el őt”.