A Németországból harminc év után hazatért Dárdai Pál tisztában van vele, hogy az Újpestnél rengeteg munkára van szükség ahhoz, hogy nagyobb célokat is ki lehessen tűzni. A decemberben kinevezett sportigazgató szerint egyelőre a bennmaradás kiharcolása élvez prioriást a klubnál, de a jövőben azért komolyabb eredényeket szeretnének elérni.

Dárdai Pál ezúttal is kendőzetlen őszinteséggel beszélt

Fotó: ujpestfc.hu

Dárdai Pál nem kertel, az őszinte beszédben hisz

A MOL Pályán kívül podcastje még a Ferencváros elleni rangadó előtt készült Dárdai Pállal. A beszélgetés során az őszinteség kérdése is szóba került, a korábbi magyar válogatott középpályás pedig nem köntörfalazott ezzel kapcsolatban.

Elefánt vagyok, úgyhogy nem sokáig szoktam szórakozni, megmondom a véleményemet, ha tetszik, ha nem”

– mondta ki Dárdai, aki hozzátette, hogy nem haragtartó, csupán az őszinteséget szereti, a háttérbeszédet viszont kevésbé.

A beszélgetés során három fiáról, a hozzá hasonlóan profi labdarúgóvá vált Palkóról, Mártonról és Bencéről, valamint a magyar és német utánpótlás közötti különbségekről is szót ejtett, és azt is elárulta, hogyan lett az Újpest szakmai igazgatója.

Dárdai Pál decemberben lett az Újpest sportigazgatója

Fotó: Víg Johanna/ujpestfc.hu

Dárdai Pál: Nagyon olcsó voltam a Molnak

Dárdai Pál leszögezte, nem ő könyörgött ezért a pozícióért, hanem megkeresték, és ha már elvállalta, akkor teljes erőbedobással odateszi magát. A Hertha korábbi játékosa és edzője az anyagiakkal kapcsolatban ekképpen reagált: „Ha valaki az orromhoz vágná: pénz, nem pénz, meg kell fizetni azt, hogy eljöttem Berlinből, én azt gondolom, hogy még így is korrekt voltam.

Ha sikerül a történet, akkor nagyon olcsó volt a Molnak, mert ugye ők vették meg ezt a klubot.

Ez egy ilyen egyszerű történet, és ez így is van”.

Az Újpest céljaival kapcsolatban szó esett arról, hogy idén a bennmaradás, a következő szezonban a középmezőny, a 2027/2028-as idényben pedig az első háromba kerülés a cél, tehát leghamarabb két év múlva lehet versenyben a bajnoki aranyéremért a lila-fehér együttes.

Ha ez mégsem sikerülne? Dárdai erre így felelt: „Ha nem sikerül, seggbe leszek rúgva…”

Az Újpest 22 forduló elteltével a tabella 8. helyén áll, Szélesi Zoltán csapata a hétvégén hazai pályán 2-1-re legyőzte a Debrecent.