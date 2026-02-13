„Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki” – fogalmazott a korábbi szövetségi kapitány a Sportemberek podcast Extrában. A Németországból harminc év után hazatért Dárdai Pál megjegyezte, „jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, csomó minden hiányzik”.

Dárdai Pál szerint Újpesten elsődlegesen a bennmaradás kiharcolása a cél

Fotó: ujpestfc.hu

Dárdai Pál keményen fogalmazott az Újpesttel kapcsolatban

Dárdai Pál hozzátette, tizenkét futballistának is lejár a szerződése, őket motiválni kell, miközben kevés az olyan fiatal, aki „rátapos a rutinosak lábára”.

Hosszabb távra előre tekintve a szakember kifejtette, a következő szezonban a 3-6. hely valamelyikének megszerzését tűznék ki célul, ezt követően szeretné dobogón látni a csapatot, amely rövid távon nagy dolog lenne.

Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk”

– idézte az MTI Dárdai szavait.

Az Újpest jelenleg nincs könnyű helyzetben, a szezon kétharmadához közeledve a kilencedik helyen áll az NB I tabelláján, mindössze három ponttal a kiesőzóna fölött. A csapat élére december végén kinevezett Szélesi Zoltánnal három bajnoki mérkőzésen egy pontot szereztek a lila-fehérek.

Az Újpest ismét elhasalt a Ferencváros elleni rangadón

Fotó: Polyák Attila

Dárdai Pál fényesebb jövőben bízik Újpesten

Dárdai Pál korábban azt mondta, majd akkor jön Újpestre, ha kész az új stadion, érkezését mégis előrehozta.

Jelenleg nagyon nehéz körülmények vannak, de a célom az, hogy az új stadion úgy legyen tele családokkal, gyerekekkel, nagypapákkal, komoly szurkolótáborral, hogy közben legyen egy csapat, amelynek van egy komoly gerince, amire büszkének lehet lenni

és az első három helyért játszik. Akkor nekem sikerült a történetem. Mindenki tudja, milyen a sport, ez lehet rövidebb, lehet hosszabb idő is. Jelen állás szerint az első hat hét arra volt jó, hogy megismerkedtünk, és biztos vagyok benne, a harmadik helyet nem fogjuk elérni” – jelentette ki a sportigazgató.