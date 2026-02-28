A Dárdai Pál és Szélesi Zoltán érkezése után új korszakot kezdő Újpest FC három nyeretlen meccsel kezdte tavaszi szezont, azonban a Debrecen elleni sikerrel megszületett az új korszak első győzelme, az előző fordulóban pedig a Diósgyőrt is felül tudta múlni a lila-fehér csapat.

A sportigazgató Dárdai Pál is rendszeresen ott van az Újpest kispadján

Fotó: Kovács Márton/MTI

Az Újpestre azonban most rendkívül nehéz feladat várt, ugyanis a listavezető Győrhöz látogatott, amely tavasszal még veretlen volt az NB I-ben.

Dárdaiék elképesztő góllal sokkoltak

A forduló előtt Borbély Balázs csapata három ponttal előzte meg a bajnoki címvédő Ferencvárost, így a Győr győzelmi kényszerben lépett pályára az Újpest ellen.

Az első félidőben többet birtokolta a labdát az ETO, azonban győri csapat nem tudta feltörni az Újpest mély blokkját, így komoly helyzet nélkül zárult az első 45 perc.

A második félidő elején hidegzuhanyt kapott a Győr.

Az Újpest középkezdése után a szerb Matija Ljujics rúgott teljesen tudatosan egy hatalmas gyertyát, mintha csak egy NFL-mérkőzésen lett volna. A labda elszállt egészen az ETO kapujáig, a kimozduló Megyeri Balázs azonban nem tudta megfogni azt, a lecsorgót pedig a horvát Fran Brodic közelről az üres kapuba kotorta (0-1).

A bekapott gól után a győriek elkezdtek rohamozni, a 61. percben pedig egyenlíteni tudtak. A magyar válogatott Vitális Milán kapott egy átadást a tizenhatoson belül, majd egy gyönyörű mozdulattal odakanalazta az Zeljko Gavric elé, a szerb támadó pedig 15 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-1).

Ezt követően is támadásban maradt az ETO, és a 76. percben meg is volt a lehetősége a fordításra. Egy kapu elé beívelt labdát Csinger Márk mellel készítette le Bánáti Kevinnek, aki ráfordulásból kapura lőtt, de Banai Dávid lábbal hárítani tudta, a kilencméteres lövést.

Úgy tűnt, bármikor jöhet az ETO második gólja, azonban a 78. percben majdnem az Újpest szerzett ismét vezetést. Aljosa Matko átadása után Horváth Krisztofer lépett ki ziccerben, azonban Stefan Vladoiu hátulról becsúszva elkanalazta a labdát az újpesti támadó elől.

Öt perccel később aztán elképesztő szerencséje volt a Győrnek.

Huszár Marcell kapott egy remek labdát a tizenhatoson belül, de közeli lövése a felső lécen csattant. A labda azonban visszakerült az ETO-hoz, a gambiai Nfansu Njie pedig elvállalt egy 18 méteres lövést, ami előbb Patrizio Stronati lábán, majd Fiola Attila fején is irányt változtatott, így Banainak esélye sem volt a hárításra (2-1).