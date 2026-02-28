A Dárdai Pál és Szélesi Zoltán érkezése után új korszakot kezdő Újpest FC három nyeretlen meccsel kezdte tavaszi szezont, azonban a Debrecen elleni sikerrel megszületett az új korszak első győzelme, az előző fordulóban pedig a Diósgyőrt is felül tudta múlni a lila-fehér csapat.
Az Újpestre azonban most rendkívül nehéz feladat várt, ugyanis a listavezető Győrhöz látogatott, amely tavasszal még veretlen volt az NB I-ben.
Dárdaiék elképesztő góllal sokkoltak
A forduló előtt Borbély Balázs csapata három ponttal előzte meg a bajnoki címvédő Ferencvárost, így a Győr győzelmi kényszerben lépett pályára az Újpest ellen.
Az első félidőben többet birtokolta a labdát az ETO, azonban győri csapat nem tudta feltörni az Újpest mély blokkját, így komoly helyzet nélkül zárult az első 45 perc.
A második félidő elején hidegzuhanyt kapott a Győr.
Az Újpest középkezdése után a szerb Matija Ljujics rúgott teljesen tudatosan egy hatalmas gyertyát, mintha csak egy NFL-mérkőzésen lett volna. A labda elszállt egészen az ETO kapujáig, a kimozduló Megyeri Balázs azonban nem tudta megfogni azt, a lecsorgót pedig a horvát Fran Brodic közelről az üres kapuba kotorta (0-1).
A bekapott gól után a győriek elkezdtek rohamozni, a 61. percben pedig egyenlíteni tudtak. A magyar válogatott Vitális Milán kapott egy átadást a tizenhatoson belül, majd egy gyönyörű mozdulattal odakanalazta az Zeljko Gavric elé, a szerb támadó pedig 15 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-1).
Ezt követően is támadásban maradt az ETO, és a 76. percben meg is volt a lehetősége a fordításra. Egy kapu elé beívelt labdát Csinger Márk mellel készítette le Bánáti Kevinnek, aki ráfordulásból kapura lőtt, de Banai Dávid lábbal hárítani tudta, a kilencméteres lövést.
Úgy tűnt, bármikor jöhet az ETO második gólja, azonban a 78. percben majdnem az Újpest szerzett ismét vezetést. Aljosa Matko átadása után Horváth Krisztofer lépett ki ziccerben, azonban Stefan Vladoiu hátulról becsúszva elkanalazta a labdát az újpesti támadó elől.
Öt perccel később aztán elképesztő szerencséje volt a Győrnek.
Huszár Marcell kapott egy remek labdát a tizenhatoson belül, de közeli lövése a felső lécen csattant. A labda azonban visszakerült az ETO-hoz, a gambiai Nfansu Njie pedig elvállalt egy 18 méteres lövést, ami előbb Patrizio Stronati lábán, majd Fiola Attila fején is irányt változtatott, így Banainak esélye sem volt a hárításra (2-1).
A hajrában az Újpest ment előre az egyenlítésért, de komoly helyzetet már nem tudott kialakítani, így az ETO megnyerte a meccset és hat pontra növelte az előnyét a címvédő Ferencváros előtt, amely egy meccsel kevesebbet játszott.
A zöld-fehérek a mostani sikerükkel immár 11 kör óta veretlenek az élvonalban.
Fizz Liga, 24. forduló:
ETO FC-Újpest FC 2-1 (0-0)
Győr, 6755 néző, v.: Berke
ETO FC: Megyeri - Vladoiu (Bíró, 86.), Csinger, Miangue, Stefulj - Tóth R., Vitális - Bánáti (Huszár, 79.), Gavric (Boldor, 86.), Bumba (Piscsur, 86.) - Benbuali (Njie, 36.)
Újpest FC: Banai - Bodnár (Krajcsovics, 92.), Nunes, Stronati, Fiola - Matko, Ljujic, Fenyő (Lacoux, 68.), Vlijter (Horváth K., a szünetben) - Brodic (Beridze, 68.), Gradisar (Tucic, 84.)
gólszerzők: Gavric (61.), Njie (84.), illetve Brodic (46.)
sárga lap: Miangue (31.), Tóth R. (52.), Vitális (92.), illetve Vlijter (45.), Horváth K. (49.), Fenyő (66.)
- kapcsolódó cikkek: