A Liverpool korábbi csatára furcsa helyzetben találta magát. Az uruguayi Darwin Nunez az aranylabdás Karim Benzema érkezése miatt kikerült a szaúdi bajnokságba nevezett keretből, ám az ázsiai Bajnokok Ligájában pályára lépett, és két góllal „bosszulta” meg a mellőzését.

Darwin Nunez 2022 nyarán 85 millió euróért igazolt a Benficától a Liverpoolhoz, de három szezon alatt nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Az angol sztárcsapat tavaly nyáron eladta a szaúdi élvonalban szereplő al-Hilalnak, amelytől viszont nagy pofont kapott nemrég. A bajnokság éllovasa télen szerződtette az aranylabdás Karim Benzemát, a francia klasszis pedig a külföldi légiósok között „elvette” Nunez helyét. Az uruguayit klubja kitette a bajnokságra nevezett keretből, így már csak az ázsiai BL-ben léphet pályára.

Darwin Nunez az ázsiai BL-ben lőtt góljaival üzent
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Darwin Nunez két góllal üzent

A Liverpooltól 53 millió euróért igazolt Nunez klubja legutóbbi meccsén, az egyesült arab emírségekbeli al Wahda ellen kezdőként lépett pályára a Bajnokok Ligájában, a találkozót az ő két góljának köszönhetően nyerte meg 2-1-re az al-Hilal. 

A 26 éves csatár a második találatát követően egyértelmű üzenetet küldött a klubtulajdonosoknak, amikor megfordult és gúnyos vigyor kíséretében a VIP-páholy felé nézett, 

majd maga elé motyogott valamit – vélhetően nem kedves szavakat.

Nunez a szaúdi ligában 16 meccsen 6 gólt lőtt és 4 gólpasszt adott, de a mesterhármassal debütáló Benzema érkezése miatt a bajnokságban több lehetőséghez már nem jut. Marad számára az ázsiai BL, a sorozatban eddig 6 meccsen három találatnál és egy gólpassznál jár.

