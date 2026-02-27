A péntek esti találkozónak a harmadik helyen álló Debrecen volt az esélyese. A Loki ugyan az eddig lejátszott öt tavaszi meccséből csupán kettőt tudott megnyerni, azonban azt a két meccset a Nagyerdei Stadionban rendezték.
Sergio Navarro együttesének minden adva volt a sikerhez, az ellenfél ugyanis a borzalmas formában lévő MTK Budapest volt.
A Debrecen egy megnyert meccset szórakozott el
A téli szünetben edzőt váltott az MTK, azonban a Horváth Dávid helyére kinevezett Pinezits Máté irányításával egyelőre bukdácsol a fővárosi csapat. A kék-fehérek az első tavaszi meccsükön győzni tudtak Kisvárdán, azóta viszont négy meccset játszottak le nyeretlenül, ebből pedig hármat elveszítettek, ráadásul már csak két pont választotta el őket a kiesőzónától.
Az MTK legutóbb 3-1-re kikapott a Fraditól, Pinezits Máté pedig hat helyen változtatott kezdőcsapatán a hétfői örökrangadó után.
A találkozót bátran kezdte az MTK, azonban a vendégcsapat lendülete negyedórát követően alábbhagyott, a Debrecen pedig átvette a játék irányítását. Sergio Navarra csapata több ígéretes támadást is felépített, az utolsó passzokba azonban rendre hiba csúszott, így hiába irányított a Loki, nagy ziccert sokáig nem tudott kialakítani.
Az első igazán nagy helyzetre egészen a 36. percig kellett várni.
A szerb Djordje Gordic tologatta a labdát a bal szélen, a kapu elé betekert beadása elszállt Bárány Donát feje felett, de így lett igazán veszélyes a labda, azonban Hegyi Krisztián együtt élt a játékkal, és egy reflexmozdulattal szögletre tudott menteni.
A második félidő elejét jól kezdte a Debrecen, és az 54. percben meg is szerezhette volna a vezetést. Kocsis Dominik ment el a jobb oldalon, a középre tett labdájára Bárány Donát érkezett, aki hét méterről akrobatikus mozdulattal próbált meg gólt lőni, de elrúgott a labda mellett, így odalett a lehetőség.
Öt perccel később aztán Bárány ismét megvillant, és egy egészen káprázatos góllal juttatta előnyhöz a Debrecent.
Szűcs Tamás kapott egy indítást a jobb szélen, a középre lőtt labdájára Bárány érkezett a rövid oldalon, és Ilia Beriasvili szorításában öt méterről a kapuba sarkazott (1-0).
A folytatásban támadásban maradt a Debrecen, a 69. percben pedig óriási lépést tett a győzelem felé. Egy falpasszolt labdát Djordje Gordic szenzációsan vett át, lefordult a védőjéről majd Bárány elé tálalt, aki 11 méterről higgadtan lőtt a bal alsóba (2-0).
- A DVSC támadója pályafutása során negyedszerre duplázott az NB I-ben.
A találkozó azonban még nem volt lefutott, ugyanis a 76. percben a pár perccel korábban beállt Németh Hunor egy gyönyörű lövéssel szépíteni tudott (2-1), ezzel visszahozta a meccsbe az MTK-t.
Majd néhány másodperc múlva hidegzuhanyt kapott a Loki, ugyanis a középkezdés után egyenlíteni tudott a fővárosi csapat. Lang Ádám óriási hibája után egy jobbról betett labda teljesen üresen találta meg a szintén csereként beállt Kerezsi Zalánt, akinek még arra is volt ideje, hogy átvegye azt az ötösön, majd közelről a kapu jobb oldalába helyezett (2-2).
Az egyenlítés után az MTK sokkal veszélyesebben futballozott, a 87. percben meg is nyerhette volna a meccset a fővárosi csapat, de Németh Hunor 20 méteres bombáját Erdélyi Miklós óriási bravúrral kiszedte a léc alól.
Az utolsó percekben mindkét csapat ment előre a győzelemért, de az eredmény már nem változott, így a Debrecen egy megnyert meccset engedett ki a kezéből. A Loki ezzel maradt a tabella harmadik helyen, míg az MTK a bravúros döntetlen ellenére az utóbbi tizenegy fordulóban csak egyszer győzött, és öt forduló óta nyeretlen.
Fizz Liga, 24. forduló:
Debreceni VSC-MTK Budapest 2-2 (0-0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző, v.: Káprály
Debreceni VSC: Erdélyi - Kusnyír, Hofmann (Youga, a szünetben), Lang, Guerrero - Batik, Szűcs T. - Gordic (Cibla, 74.), Dzsudzsák, Kocsis D. (Szuhodovszki, 74.) - Bárány
MTK Budapest: Hegyi - Armalas, Beriasvili, Kádár, Vitályos - Zeljkovic, Kata (Horváth A., 85.) - Molnár Á. (Kerezsi, 62.), Bognár I. (Németh H., 71.), Jurek (Átrok, 62.) - Jurina (Németh K., 71.)
gólszerzők: Bárány (60., 69.), illetve Németh H. (75.), Kerezsi (76.)
sárga lap: Lang (49.), Batik (52.), Youga (92.), illetve Jurina (37.)
