A labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának nyitómérkőzésén a DVSC 2-2-es döntetlent játszott az MTK Budapesttel a debreceni Nagyerdei Stadionban. A Debrecen csapatában a magyar válogatottnál is számításba vett Bárány Donát duplájával kétgólos előnybe került a második félidőben, azonban a fővárosi csapat a 75. és a 76. percben is betalált, ezzel pontot tudott menteni.

A péntek esti találkozónak a harmadik helyen álló Debrecen volt az esélyese. A Loki ugyan az eddig lejátszott öt tavaszi meccséből csupán kettőt tudott megnyerni, azonban azt a két meccset a Nagyerdei Stadionban rendezték. 

Debrecen, 2025. október 26. A gólszerző debreceni Cibla Flórián (b2) valamint Dzsudzsák Balázs (j), Bárány Donát (j2) és Youga Christopher Amos (b) a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A Debrecen a dobogóért, az MTK a kiesés elkerüléséért harcol az NB I-ben
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Sergio Navarro együttesének minden adva volt a sikerhez, az ellenfél ugyanis a borzalmas formában lévő MTK Budapest volt. 

A Debrecen egy megnyert meccset szórakozott el

A téli szünetben edzőt váltott az MTK, azonban a Horváth Dávid helyére kinevezett Pinezits Máté irányításával egyelőre bukdácsol a fővárosi csapat. A kék-fehérek az első tavaszi meccsükön győzni tudtak Kisvárdán, azóta viszont négy meccset játszottak le nyeretlenül, ebből pedig hármat elveszítettek, ráadásul már csak két pont választotta el őket a kiesőzónától. 

Az MTK legutóbb 3-1-re kikapott a Fraditól, Pinezits Máté pedig hat helyen változtatott kezdőcsapatán a hétfői örökrangadó után. 

A találkozót bátran kezdte az MTK, azonban a vendégcsapat lendülete negyedórát követően alábbhagyott, a Debrecen pedig átvette a játék irányítását. Sergio Navarra csapata több ígéretes támadást is felépített, az utolsó passzokba azonban rendre hiba csúszott, így hiába irányított a Loki, nagy ziccert sokáig nem tudott kialakítani. 

Az első igazán nagy helyzetre egészen a 36. percig kellett várni. 

A szerb Djordje Gordic tologatta a labdát a bal szélen, a kapu elé betekert beadása elszállt Bárány Donát feje felett, de így lett igazán veszélyes a labda, azonban Hegyi Krisztián együtt élt a játékkal, és egy reflexmozdulattal szögletre tudott menteni. 

A második félidő elejét jól kezdte a Debrecen, és az 54. percben meg is szerezhette volna a vezetést. Kocsis Dominik ment el a jobb oldalon, a középre tett labdájára Bárány Donát érkezett, aki hét méterről akrobatikus mozdulattal próbált meg gólt lőni, de elrúgott a labda mellett, így odalett a lehetőség. 

Öt perccel később aztán Bárány ismét megvillant, és egy egészen káprázatos góllal juttatta előnyhöz a Debrecent. 

Szűcs Tamás kapott egy indítást a jobb szélen, a középre lőtt labdájára Bárány érkezett a rövid oldalon, és Ilia Beriasvili szorításában öt méterről a kapuba sarkazott (1-0). 

A folytatásban támadásban maradt a Debrecen, a 69. percben pedig óriási lépést tett a győzelem felé. Egy falpasszolt labdát Djordje Gordic szenzációsan vett át, lefordult a védőjéről majd Bárány elé tálalt, aki 11 méterről higgadtan lőtt a bal alsóba (2-0). 

  • A DVSC támadója pályafutása során negyedszerre duplázott az NB I-ben. 

A találkozó azonban még nem volt lefutott, ugyanis a 76. percben a pár perccel korábban beállt Németh Hunor egy gyönyörű lövéssel szépíteni tudott (2-1), ezzel visszahozta a meccsbe az MTK-t.

Majd néhány másodperc múlva hidegzuhanyt kapott a Loki, ugyanis a középkezdés után egyenlíteni tudott a fővárosi csapat. Lang Ádám óriási hibája után egy jobbról betett labda teljesen üresen találta meg a szintén csereként beállt Kerezsi Zalánt, akinek még arra is volt ideje, hogy átvegye azt az ötösön, majd közelről a kapu jobb oldalába helyezett (2-2). 

Az egyenlítés után az MTK sokkal veszélyesebben futballozott, a 87. percben meg is nyerhette volna a meccset a fővárosi csapat, de Németh Hunor 20 méteres bombáját Erdélyi Miklós óriási bravúrral kiszedte a léc alól. 

Az utolsó percekben mindkét csapat ment előre a győzelemért, de az eredmény már nem változott, így a Debrecen egy megnyert meccset engedett ki a kezéből. A Loki ezzel maradt a tabella harmadik helyen, míg az MTK a bravúros döntetlen ellenére az utóbbi tizenegy fordulóban csak egyszer győzött, és öt forduló óta nyeretlen.

Fizz Liga, 24. forduló:
Debreceni VSC-MTK Budapest 2-2 (0-0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző, v.: Káprály
Debreceni VSC: Erdélyi - Kusnyír, Hofmann (Youga, a szünetben), Lang, Guerrero - Batik, Szűcs T. - Gordic (Cibla, 74.), Dzsudzsák, Kocsis D. (Szuhodovszki, 74.) - Bárány
MTK Budapest: Hegyi - Armalas, Beriasvili, Kádár, Vitályos - Zeljkovic, Kata (Horváth A., 85.) - Molnár Á. (Kerezsi, 62.), Bognár I. (Németh H., 71.), Jurek (Átrok, 62.) - Jurina (Németh K., 71.)
gólszerzők: Bárány (60., 69.), illetve Németh H. (75.), Kerezsi (76.)
sárga lap: Lang (49.), Batik (52.), Youga (92.), illetve Jurina (37.)

