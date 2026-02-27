A péntek esti találkozónak a harmadik helyen álló Debrecen volt az esélyese. A Loki ugyan az eddig lejátszott öt tavaszi meccséből csupán kettőt tudott megnyerni, azonban azt a két meccset a Nagyerdei Stadionban rendezték.

A Debrecen a dobogóért, az MTK a kiesés elkerüléséért harcol az NB I-ben

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Sergio Navarro együttesének minden adva volt a sikerhez, az ellenfél ugyanis a borzalmas formában lévő MTK Budapest volt.

A Debrecen egy megnyert meccset szórakozott el

A téli szünetben edzőt váltott az MTK, azonban a Horváth Dávid helyére kinevezett Pinezits Máté irányításával egyelőre bukdácsol a fővárosi csapat. A kék-fehérek az első tavaszi meccsükön győzni tudtak Kisvárdán, azóta viszont négy meccset játszottak le nyeretlenül, ebből pedig hármat elveszítettek, ráadásul már csak két pont választotta el őket a kiesőzónától.

Az MTK legutóbb 3-1-re kikapott a Fraditól, Pinezits Máté pedig hat helyen változtatott kezdőcsapatán a hétfői örökrangadó után.

A találkozót bátran kezdte az MTK, azonban a vendégcsapat lendülete negyedórát követően alábbhagyott, a Debrecen pedig átvette a játék irányítását. Sergio Navarra csapata több ígéretes támadást is felépített, az utolsó passzokba azonban rendre hiba csúszott, így hiába irányított a Loki, nagy ziccert sokáig nem tudott kialakítani.

Az első igazán nagy helyzetre egészen a 36. percig kellett várni.

A szerb Djordje Gordic tologatta a labdát a bal szélen, a kapu elé betekert beadása elszállt Bárány Donát feje felett, de így lett igazán veszélyes a labda, azonban Hegyi Krisztián együtt élt a játékkal, és egy reflexmozdulattal szögletre tudott menteni.

A második félidő elejét jól kezdte a Debrecen, és az 54. percben meg is szerezhette volna a vezetést. Kocsis Dominik ment el a jobb oldalon, a középre tett labdájára Bárány Donát érkezett, aki hét méterről akrobatikus mozdulattal próbált meg gólt lőni, de elrúgott a labda mellett, így odalett a lehetőség.

Öt perccel később aztán Bárány ismét megvillant, és egy egészen káprázatos góllal juttatta előnyhöz a Debrecent.

Szűcs Tamás kapott egy indítást a jobb szélen, a középre lőtt labdájára Bárány érkezett a rövid oldalon, és Ilia Beriasvili szorításában öt méterről a kapuba sarkazott (1-0).