A forduló egyik rangadójának első negyedórája vendégfölényt hozott, a Paks ugyanis a mérkőzés elején jobbnak bizonyult a hajdúsági riválisnál, ez pedig nemcsak a játék összképében, hanem helyzetekben is megmutatkozott. A Tolna vármegyei együttes lendülete aztán megtört, ennek eredményeként a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést.

A Debrecen és a Paks rangadóján egyetlen gól döntött

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A szünetig így túlnyomó részt a vendégek térfelén folyt a küzdelem, de a hatékonyan tömörülő paksi védelem állni tudta a rohamokat és a próbálkozásokat. Közvetlenül a félidő vége előtt egy szöglet utáni lehetséges kezezést vizsgált a VAR, amely aztán két-három percnyi ellenőrzés után nem adott jelet a játékvezetőnek arra, hogy büntetőt ítéljen.

A Debrecen Bárány Donát góljával verte a Paksot

Fordulás után hamar előnybe került a Debrecen,

a jubiláló Bárány csapott le egy kapu előtti kavarodást követően a szabad labdára, de a gólt csak nagyjából ötpercnyi VAR-ellenőrzés után adta meg a játékvezető.

Nem sokkal később Bognár György paksi vezetőedző hármas cserével igyekezett frissíteni a csapatán, de a kispadról beszállók sem tudtak jelentős mértékben lendíteni a vendégek játékán.

Ezzel a furcsa góllal szerzett vezetést a DVSC:

A hajrához érve a Debrecen többször is gyorsan és jó ütemben ment át védekezésből támadásba, ennek nyomán hamar a paksi 16-oson belülre került, de a számos lehetőségéből egyet sem tudott gólra váltani. A vendégeknek aztán még az utolsó pillanatban is volt esélyük az egyenlítésre, de Erdélyi kapus jól tette a dolgát, így a DVSC otthon tartotta a három pontot – számolt be róla az MTI.

A hajdúsági együttes így három meccs óta veretlen és ezzel a sikerrel feljött a második helyre a tabellán,

de az egy találkozóval kevesebbet játszott, címvédő Ferencváros később lép még pályára az Újpest ellen.

Bognár György csapatának ez volt sorozatban a második veresége, amelyeknek nyomán a negyedik pozícióba csúszott vissza.

NB I, 21. forduló:

Debreceni VSC-Paksi FC 1-0 (0-0)

gólszerző: Bárány (50.)