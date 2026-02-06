Egészen a 2015-2016-os szezon közepéig kell visszamennünk ahhoz, hogy újpesti győzelemről számolhassunk be a derbik történetében. Azon a bizonyos decemberi találkozón Mbaye Diagne gólja döntött, a lila-fehérek kapuja pedig érintetlen maradt. Szombat délután hasonló bravúrra készülne az Újpest, azonban nagy kérdés, hogy az immáron Dárdai-korszakba lépő együttes ki tudja-e használni a Vargáék mögött hagyott űrt.

A 245. derbi parázs hangulatot hozott Újpesten

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Amikor az Újpest le tudta győzni a Ferencvárost a derbin

Az újpesti szurkolótábor több mint tíz éve várja azt a bizonyos derbigyőzelmet, amit legutóbb 2015 decemberében kapott meg, nem is akármilyen körülmények között. Mbaye Diagne találata ugyanis nemcsak a vendégek győzelmétt jelentette, hanem azt is, hogy a Fradi első alkalommal szenvedett vereséget az elkészült Groupama Arénában.

Megköszöntem a srácoknak ezt a nagyszerű évet és az őszt, de voltak ma olyan teljesí­tmények, amelyek mellett nem mehettem el szó nélkül. A drukkereknek is köszönöm, mert sokat segí­tettek, főleg itthon, de annak nem örülök, hogy felharsant a füttyszó egy ilyen meccs után

– fogalmazott az elvesztett mérkőzést követően Thomas Doll, aki a zöld-fehérek kispadján 190 tétmérkőzésen 113 alkalommal aratott győzelmet.

Mekkora esélye lehet az Újpestnek?

Nem akármilyen átigazolási időszakot hagyott maga mögött a Fradi, hiszen Varga Barnabás és Tóth Alex személyében két meghatározó futballistát vesztett el. A kilencedik kerületiek persze hamar visszaforgatták a pénzt, és megszerezték az argentin Mariano Gómezt, a holland Elton Acolatsét, a horvát Franco Kovacevicet és a csángó származású, román–magyar kettős állampolgárságú Marius Corbut is, de csatlakozott a csapathoz Osváth Attila is. Robbie Keane tehát megkapta a kellő támogatást, de természetesen időbe telik, amíg az ír mester megtalálja mindenkinek a helyét.

Varga Barnabás hat derbin lépett pályára karrierje során, s ezeken a találkozókon összesen három gólt szerzett. A Gyirmót, valamint a Paks labdarúgójaként ugyanennyi találkozón hétszer volt eredményes.

A Ferencváros a téli szünetet követően vereséget szenvedett az ETO otthonában, majd a Nottingham Forest elleni El-meccs után fontos három pontot szerzett (Acoltase gólpasszával) Pakson. A nehéz menetrend pedig a 246. derbivel folytatódik, bár hozzá kell tenni azt is, hogy Dárdai Pál érkezése óta még nem ünnepelhetett bajnoki győzelmet az Újpest. Az esély pedig adott az átok megtörésére, hiszen a két csapat októberi találkozója újpesti győzelemmel is végződhetett volna, ha pedig Keane szombatra sem találja meg a számításait, akkor izgalmas derbire készülhetünk.