A labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának szombati mérkőzésén a három bajnoki óta veretlen Zalaegerszeg a Diósgyőr otthonába látogatott. A hazaiak számára kulcsfontosságú volt ez a találkozó, hiszen a Nyíregyháza mögött még mindig a kiesőzónában foglaltak helyet, viszont három pont esetén ez könnyen megváltozhatott.

A Diósgyőr szerzett vezetést

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

A Diósgyőr ellen sem szakadt meg a ZTE jó sorozata

Közepes iramban kezdődött a mérkőzés, az első nagyobb helyzetre negyedórát kellett várni. Ekkor Gundel-Takács védte Colley közeli fejesét, majd a másik oldalon a kiugró Maxsuell Senticet átemelve a kapu mellé lőtt – írta tudósításában az MTI. A félidő derekától fokozatosan átvette az irányítást a ZTE, a játék áttevődött a hazaiak térfelére, de a vendégek labdabirtoklási fölénye gólszerzési lehetőségekben nem mutatkozott meg. A hazaiak szórványos kontrákkal próbálkoztak, de ezek rendre korán elhaltak. A játékrész hajrájában a korábbiaknál bátrabban támadott a Diósgyőr, de komoly lehetőséget továbbra sem tudott kialakítani. Közvetlenül a szünet előtt Maxsuell kezezéséért 11-est ítélt a házigazdáknak Bogár játékvezető, de aztán VAR-vizsgálat után megváltoztatta a döntését, így döntetlen állásnál vonulhattak a pihenőre a csapatok. A fordulás után többet volt a labda a házigazdáknál, akik bő tíz perc elteltével egy gyors támadás végén megszerezték a vezetést: Vallejo lövése lepattant a zalai védőkről, Babos elé került a labda, aki tíz méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A gól után megélénkült a mérkőzés, a kapusoknak egyre több dolga akadt, de aztán a cserék sora kissé megtörte a játék lendületét. Az álláson aztán éppen egy cserejátékos változtatott, Akpe Victory egy beadást követően fejjel vette be a hazai kaput, s mivel az utolsó percek sok kakaskodást ugyan hoztak, de újabb gólt már nem, döntetlennel ért véget a találkozó.

A vendégek sorozatban a hatodik idegenbeli bajnokijukon maradtak veretlenek, míg a hazaiak továbbra is a kiesést jelentő 11. helyen állnak a tabellán.